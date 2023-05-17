بلدية جديدة منحلّة؟

بلدية جديدة منحلّة؟

علمت الـ LBCI ان محافظ البقاع القاضي كمال ابو جودة قبل استقالة ٦ اعضاء من بلدية تعلبايا بعد ان كان تقدّم عضوان باستقالاتهما سابقا ليرتفع عدد الاعضاء المستقيلين الى ٨ من اصل ١٥، وهكذا تكون بلدية تعلبايا منحلة ويبقى على وزير الداخلية اصدار القرار.