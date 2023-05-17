بخاري التقى الحجار..وعرض للخطط التي تعمل الوزارة على تنفيذها وسبل التعاون

بخاري التقى الحجار..وعرض للخطط التي تعمل الوزارة على تنفيذها وسبل التعاون

إستقبل سفير المملكة العربية السعودية وليد بخاري، في مقر إقامته في اليرزة وزير الشؤون الإجتماعية في حكومة تصريف الأعمال هكتور الحجار والوفد المرافق.



وكان عرض للمستجدات على الساحتين اللبنانية والإقليمية والخطط التي تعمل الوزارة على تنفيذها ،وسبل التعاون بين المملكة ولبنان والجهات المعنية في البلدين في ما يتعلق بمجالات الرعاية الاجتماعية والقضايا ذات الاهتمام المشترك.