كركي : قبول رخص السوق منتهية الصلاحية بعد 2022/1/1 حتى 2023/12/31

طلب المدير العام للصندوق الوطني للضمان الاجتماعي محمد كركي من كل مديريات ومكاتب الصندوق التقيّد بأحكام قرار وزير الداخلية والبلديات رقم 296 تاريخ 2023/3/13 القاضي باستمرار العمل بمفعول رخص السوق الخصوصية والعمومية منتهية الصلاحية بعد تاريخ 2022/1/1 وذلك حتى تاريخ 2023/12/31 ، والمتعلقة بكل السائقين العموميين في الصندوق الوطني للضمان الاجتماعي.