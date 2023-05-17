إخلاء سبيل هدى سلوم بكفالة مالية

إخلاء سبيل هدى سلوم بكفالة مالية



وافق قاضي التحقيق في جبل لبنان زياد الدغيدي على إخلاء سبيل رئيسة ومدير عام هيئة إدارة السير والآليات والمركبات هدى سلوم، مقابل كفالة مالية قدرها مليار ليرة، مع منعها من مزاولة العمل لمدة أربعة أشهر



وأحال القرار إلى النيابة العامة لإبداء الرأي بالموافقة او الإعتراض.



