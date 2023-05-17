الأخبار
آخر الأخبار
نشرة الأخبار
رياضة
آخر الأخبار
سيدات الملاعب
أخبار لبنان
تقارير نشرة الاخبار
أمن وقضاء
فنّ
امن وقضاء
اخبار البرامج
منوعات
حال الطقس
صحة وتغذية
اقتصاد
خبر عاجل
علوم وتكنولوجيا
اسرار
أخبار دولية
موضة وجمال
عالم الطبخ
خبر كاذب
صحف اليوم
أخبار أخرى
رياضة
آخر الأخبار
سيدات الملاعب
أخبار لبنان
تقارير نشرة الاخبار
أمن وقضاء
فنّ
امن وقضاء
اخبار البرامج
منوعات
حال الطقس
صحة وتغذية
اقتصاد
خبر عاجل
علوم وتكنولوجيا
اسرار
أخبار دولية
موضة وجمال
عالم الطبخ
خبر كاذب
صحف اليوم
بيروت
26
o
جبل لبنان
28
o
متن
28
o
كسروان
28
o
الشمال
29
o
الجنوب
28
o
البقاع
30
o
البث المباشر
بالفيديو
بالصوت
الجدول
البرامج
English
تشاهدون الآن
ابنة السفير
إشترك
الرئيسية
الاشعارات
البث المباشر
بالفيديو
بالصوت
البرامج
بيروت
26
o
جبل لبنان
28
o
متن
28
o
كسروان
28
o
الشمال
29
o
الجنوب
28
o
البقاع
30
o
الأخبار
البرامج
نشرة الأخبار
رياضة
آخر الأخبار
أخبار لبنان
الفساد في لبنان
تقارير نشرة الاخبار
أمن وقضاء
فنّ
فيروس كورونا
اخبار البرامج
رأي حر
دعوى القوات ضد بيار الضاهر والـ LBCI
منوعات
حال الطقس
صحة وتغذية
رياضة
اقتصاد
خبر عاجل
مقدمة نشرة الاخبار
علوم وتكنولوجيا
اسرار
أخبار دولية
موضة وجمال
عالم الطبخ
خبر كاذب
صحف اليوم
البرامج
مسلسلات
برامج حوارية
نشرات الأخبار
منوعات
رياضة
كوميديا
الافلام الوثائقية
التاريخ الذي لم يُروَ
مئوية لبنان
برامج أخرى
سهرات رأس السنة
الأخبار العاجلة
آخر الأخبار
أبرز الأخبار
الأكثر قراءة
بالفيديو
English
شاهد أحدث البرامج وآخر المستجدات على شاشتك المفضلة
موقع البرامج
انضم الى ملايين المتابعين
LBCI News
LBCI Lebanon
من نحن
اتصل بنا
أعلن معنا
وظائف
ترددات القنوات
سياسة الخصوصية
الشروط والأحكام
ميقاتي رأس اجتماعا للجنة معالجة أوضاع السجون وبحث مع زوار السرايا الاوضاع العامة
أخبار لبنان
2023-05-17 | 07:17
مشاهدات عالية
شارك
شارك
2
min
ميقاتي رأس اجتماعا للجنة معالجة أوضاع السجون وبحث مع زوار السرايا الاوضاع العامة
ميقاتي رأس اجتماعا للجنة معالجة أوضاع السجون وبحث مع زوار السرايا الاوضاع العامة.. موسى : الاجتماع كان جيدا وتبقى الامور بنتائجها وكل وزير سيقوم بما هو مطلوب منه
رأس رئيس الحكومة نجيب ميقاتي إجتماعا لـ"اللجنة الوزارية المعنية بمعالجة أوضاع السجون" قبل ظهر اليوم في السرايا الحكومية.
شارك في الاجتماع: وزير العدل القاضي هنري خوري، وزير الدفاع الوطني موريس سليم، وزير الداخلية والبلديات القاضي بسام المولوي، رئيس لجنة حقوق الانسان النيابية النائب ميشال موسى والأمين العام لمجلس الوزراء القاضي محمود مكية.
موسى
بعد الاجتماع قال النائب موسى: "استكمالا للاجتماع السابق الذي عقد مع الرئيس ميقاتي اقترح دولته عقد اجتماع مع اللجنة الوزارية المؤلفة من عدد من الوزراء المعنيين والتي تسعى الى تحسين اوضاع السجون في لبنان، وطرحت خلال الاجتماع كل الامور المتعلقة بالملف من طبابة وتغذية وكثافة المساجين غير المحكومين وتسريع المحاكمات وما يتبعها من مواضيع قانونية وقضائية، وتحدث كل وزير عن واقع السجون والحل".
أضاف :"نحن طالبنا بكل هذه المواضيع وهي خلاصات اجتماعات لجنة حقوق الانسان على مدى فترة طويلة من الزمن، وشددنا على ضرورة تسريع ايجاد الحلول لهذه المواضيع وتنفيذها، لان الكثير منها يتعلق بعدد من الوزارات في آن معا، وكان لا بد من اثارة كل هذه المواضيع في حضور دولة الرئيس.
تابع موسى:"الاجتماع كان جيدا وتبقى الامور بنتائجها والمهم انه حصل توزيع للمهام بشكل مناسب وتوضيح الكثير من الامور، وكل وزير سيقوم بما هو مطلوب منه، واذا لزم الامر سنعود للاجتماع لتقييم النتائج، إضافة الى ذلك فان هناك مؤسسات اهلية تجتمع ونحن سعينا في لجنة حقوق الإنسان مع وزارة الداخلية، لتشكيل لجنة تنسيق في ما بينها من اجل تنظيم العمل داخل السجون في ما يتعلق بتقديم المساعدات الاجتماعية، ومن ناحية ثانية هناك المؤسسات الدولية كمنظمة الصليب الأحمر الدولي ومنظمة الصحة العالمية تقدم المساعدات للسجون في موضوع المياه وجرها وتأمين الخزانات اللازمة، والمستوصفات داخل هذه السجون وطلبنا الاجتماع معهم لبحث امكان زيادة التقديمات في هذه الظروف الصعبة التي تمر بها السجون".
وزير التربية
واجتمع الرئيس ميقاتي مع وزير التربية والتعليم العالي القاضي عباس الحلبي وتم خلال اللقاء البحث في شؤون الوزارة.
"تكتل الاعتدال الوطني"
وإستقبل الرئيس ميقاتي وفدا من "تكتل الاعتدال الوطني" ضم النواب : وليد البعريني، محمد سليمان، سجيع عطية، عبد العزيز الصمد، وأحمد الخير. وتم البحث في الأوضاع العامة وبعض الأمور الانمائية لمنطقة عكار.
وشدد النائب البعريني بعد اللقاء على "ضرورة ملء الفراغ الرئاسي، لأن كل يوم تأخير سيؤدي بلبنان نحو الدمار الشامل".
أخبار لبنان
ميقاتي
السجون
السرايا
التالي
وزير المالية يوقّع أمر دفع كسلفة لتأمين تغطية نفقات التغذية للسجون ولتأمين نفقات الطبابة لقوى الأمن
إخلاء سبيل هدى سلوم بكفالة مالية
السابق
مقالات ذات صلة
d-none hideMe
0
صحف اليوم
00:31
مصادر السرايا الحكومية لـ "الجمهورية": الحديث عن زيارة ميقاتي لدمشق مجرد تكهنات
صحف اليوم
00:31
مصادر السرايا الحكومية لـ "الجمهورية": الحديث عن زيارة ميقاتي لدمشق مجرد تكهنات
0
أخبار لبنان
2023-03-29
لقاء جمع ميقاتي بالبخاري في السرايا
أخبار لبنان
2023-03-29
لقاء جمع ميقاتي بالبخاري في السرايا
0
أخبار لبنان
09:16
بري عرض مع ميقاتي المستجدات واستقبل وزير الأشغال وزوارا
أخبار لبنان
09:16
بري عرض مع ميقاتي المستجدات واستقبل وزير الأشغال وزوارا
0
صحف اليوم
00:46
هل يُقفل ملف المعتقلين في السجون الاماراتية؟ (الاخبار)
صحف اليوم
00:46
هل يُقفل ملف المعتقلين في السجون الاماراتية؟ (الاخبار)
اخترنا لكم
d-none hideMe
0
اقتصاد
09:44
شقير بحث مع بخاري آخر المستجدات على الساحة اللبنانية
اقتصاد
09:44
شقير بحث مع بخاري آخر المستجدات على الساحة اللبنانية
0
امن وقضاء
09:33
تعميم صورة موقوف روّج لعملة مزيّفة..هل وقعتم ضحيّة أعماله؟
امن وقضاء
09:33
تعميم صورة موقوف روّج لعملة مزيّفة..هل وقعتم ضحيّة أعماله؟
0
أخبار لبنان
09:31
المنتدى الاقتصادي الاجتماعي: لاتخاذ الحكومة قرارا فوريا بوقف سلامة عن العمل وملء الفراغ القضائي منعا لتوسيع دائرة الوصايات الاجنبية
أخبار لبنان
09:31
المنتدى الاقتصادي الاجتماعي: لاتخاذ الحكومة قرارا فوريا بوقف سلامة عن العمل وملء الفراغ القضائي منعا لتوسيع دائرة الوصايات الاجنبية
0
أخبار لبنان
09:29
الأبيض يفتتح غدا منتدى التحول الرقمي في القطاع الصحي: رؤية للمستقبل
أخبار لبنان
09:29
الأبيض يفتتح غدا منتدى التحول الرقمي في القطاع الصحي: رؤية للمستقبل
إشترك لمشاهدة الفيديوهات عبر الانترنت
إشترك
زوارنا يقرأون الآن
d-none hideMe
0
اقتصاد
07:43
وزير المالية يوقّع أمر دفع كسلفة لتأمين تغطية نفقات التغذية للسجون ولتأمين نفقات الطبابة لقوى الأمن
اقتصاد
07:43
وزير المالية يوقّع أمر دفع كسلفة لتأمين تغطية نفقات التغذية للسجون ولتأمين نفقات الطبابة لقوى الأمن
0
أخبار لبنان
2023-05-02
بو صعب من بكركي: زيارتي استكشافية ولم نصل بعد الى مرحلة الأسماء
أخبار لبنان
2023-05-02
بو صعب من بكركي: زيارتي استكشافية ولم نصل بعد الى مرحلة الأسماء
0
خبر عاجل
2023-03-17
أسعار المحروقات تواصل الإرتفاع... وانخفاض بسعر الغاز
خبر عاجل
2023-03-17
أسعار المحروقات تواصل الإرتفاع... وانخفاض بسعر الغاز
0
أخبار لبنان
14:25
محاولة لإحراق سوق الخضار الجديد في طرابلس باءت بالفشل
أخبار لبنان
14:25
محاولة لإحراق سوق الخضار الجديد في طرابلس باءت بالفشل
بالفيديو
d-none hideMe
0
أخبار دولية
10:23
المقداد: الاسد سيحضر القمة العربية يوم الجمعة في جدة
أخبار دولية
10:23
المقداد: الاسد سيحضر القمة العربية يوم الجمعة في جدة
0
أخبار دولية
06:00
بالفيديو: ماذا قال وزير الخارجية السوري حول عودة النازحين السوريين؟
أخبار دولية
06:00
بالفيديو: ماذا قال وزير الخارجية السوري حول عودة النازحين السوريين؟
0
أخبار لبنان
14:02
بعد موافقة العراق على رفع نسبة الفيول التي يزود بها لبنان.. فياض للـLBCI: لمتابعة الاجراءات النهائية الآيلة الى التنفيذ
أخبار لبنان
14:02
بعد موافقة العراق على رفع نسبة الفيول التي يزود بها لبنان.. فياض للـLBCI: لمتابعة الاجراءات النهائية الآيلة الى التنفيذ
0
تقارير نشرة الاخبار
13:45
من سيكون أول المتأهلين الى نهائي دوري أبطال أوروبا لكرة القدم؟
تقارير نشرة الاخبار
13:45
من سيكون أول المتأهلين الى نهائي دوري أبطال أوروبا لكرة القدم؟
0
تقارير نشرة الاخبار
13:43
في دبي... حفل تخريج ضخم لطلاب الجامعة الأميركية بمشاركة لبنانية لافتة
تقارير نشرة الاخبار
13:43
في دبي... حفل تخريج ضخم لطلاب الجامعة الأميركية بمشاركة لبنانية لافتة
0
تقارير نشرة الاخبار
13:41
جبال لبنان قد تضعه على خريطة التسلق العالمية!
تقارير نشرة الاخبار
13:41
جبال لبنان قد تضعه على خريطة التسلق العالمية!
0
تقارير نشرة الاخبار
13:40
مواطنون يصرخون عبر الـLBCI: لولا الدواء السوري البديل لارتفعت الوفيات في قرى عكارية وبقاعية
تقارير نشرة الاخبار
13:40
مواطنون يصرخون عبر الـLBCI: لولا الدواء السوري البديل لارتفعت الوفيات في قرى عكارية وبقاعية
0
تقارير نشرة الاخبار
13:39
مقرصنون يبتزون أشخاصاً مقابل مبالغ مالية... فهل من وسائل لتفاديهم؟
تقارير نشرة الاخبار
13:39
مقرصنون يبتزون أشخاصاً مقابل مبالغ مالية... فهل من وسائل لتفاديهم؟
0
تقارير نشرة الاخبار
13:37
هل يحضر الأسد قمة جدة؟
تقارير نشرة الاخبار
13:37
هل يحضر الأسد قمة جدة؟
الأكثر قراءة
d-none hideMe
24 ساعة
7 أيام
شهر
1
أخبار لبنان
08:41
مصادر وزارة المال للـLBCI: رواتب العاملين في القطاع العام ستدفع في مواعيدها..
أخبار لبنان
08:41
مصادر وزارة المال للـLBCI: رواتب العاملين في القطاع العام ستدفع في مواعيدها..
2
أخبار دولية
06:00
بالفيديو: ماذا قال وزير الخارجية السوري حول عودة النازحين السوريين؟
أخبار دولية
06:00
بالفيديو: ماذا قال وزير الخارجية السوري حول عودة النازحين السوريين؟
3
تقارير نشرة الاخبار
13:30
مصارف جديدة في لبنان؟
تقارير نشرة الاخبار
13:30
مصارف جديدة في لبنان؟
4
تقارير نشرة الاخبار
13:30
عيار المياه بـ١٠٠ دولار؟
تقارير نشرة الاخبار
13:30
عيار المياه بـ١٠٠ دولار؟
5
أخبار لبنان
13:19
تداعيات اصدار مذكرة توقيف دولية بحق سلامة
أخبار لبنان
13:19
تداعيات اصدار مذكرة توقيف دولية بحق سلامة
6
أخبار لبنان
04:36
بلدية جديدة منحلّة؟
أخبار لبنان
04:36
بلدية جديدة منحلّة؟
7
حال الطقس
02:45
الطقس الحار مستمرّ...
حال الطقس
02:45
الطقس الحار مستمرّ...
8
صحف اليوم
00:39
أصوات معارضة لأزعور داخل القوات (الاخبار)
صحف اليوم
00:39
أصوات معارضة لأزعور داخل القوات (الاخبار)
حمل الآن تطبيق LBCI للهواتف المحمولة
للإطلاع على أخر الأخبار أحدث البرامج اليومية في لبنان والعالم
Google Play
App Store