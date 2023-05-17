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ميقاتي رأس اجتماعا للجنة معالجة أوضاع السجون وبحث مع زوار السرايا الاوضاع العامة

أخبار لبنان
2023-05-17 | 07:17
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ميقاتي رأس اجتماعا للجنة معالجة أوضاع السجون وبحث مع زوار السرايا الاوضاع العامة
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ميقاتي رأس اجتماعا للجنة معالجة أوضاع السجون وبحث مع زوار السرايا الاوضاع العامة

ميقاتي رأس اجتماعا للجنة معالجة أوضاع السجون وبحث مع زوار السرايا الاوضاع العامة.. موسى : الاجتماع كان جيدا وتبقى الامور بنتائجها وكل وزير سيقوم بما هو مطلوب منه

رأس رئيس الحكومة نجيب ميقاتي إجتماعا لـ"اللجنة الوزارية المعنية بمعالجة أوضاع السجون" قبل ظهر اليوم في السرايا الحكومية.
 
شارك في الاجتماع: وزير العدل القاضي هنري خوري، وزير الدفاع الوطني موريس سليم، وزير الداخلية والبلديات القاضي بسام المولوي، رئيس لجنة حقوق الانسان النيابية النائب ميشال موسى والأمين العام لمجلس الوزراء القاضي محمود مكية. 
 
موسى

بعد الاجتماع قال النائب موسى: "استكمالا للاجتماع السابق الذي عقد مع الرئيس ميقاتي اقترح دولته عقد اجتماع مع اللجنة الوزارية المؤلفة من عدد من الوزراء المعنيين والتي تسعى الى تحسين اوضاع السجون في لبنان، وطرحت خلال الاجتماع كل الامور المتعلقة بالملف من طبابة وتغذية وكثافة المساجين غير المحكومين وتسريع المحاكمات وما يتبعها من مواضيع قانونية وقضائية، وتحدث كل وزير عن واقع السجون والحل". 
 
أضاف :"نحن طالبنا بكل هذه المواضيع وهي خلاصات اجتماعات لجنة حقوق الانسان على مدى فترة طويلة من الزمن، وشددنا على ضرورة تسريع ايجاد الحلول لهذه المواضيع وتنفيذها، لان الكثير منها يتعلق بعدد من الوزارات في آن معا، وكان لا بد من اثارة كل هذه المواضيع في حضور دولة الرئيس.
 
تابع موسى:"الاجتماع كان جيدا وتبقى الامور بنتائجها والمهم انه حصل توزيع للمهام بشكل مناسب وتوضيح الكثير من الامور، وكل وزير سيقوم بما هو مطلوب منه، واذا لزم الامر سنعود للاجتماع لتقييم النتائج، إضافة الى ذلك فان هناك مؤسسات اهلية تجتمع ونحن سعينا في لجنة حقوق الإنسان مع وزارة الداخلية، لتشكيل لجنة تنسيق في ما بينها من اجل تنظيم العمل  داخل السجون في ما يتعلق بتقديم المساعدات الاجتماعية، ومن ناحية ثانية هناك المؤسسات الدولية كمنظمة الصليب الأحمر الدولي ومنظمة الصحة العالمية تقدم المساعدات للسجون في موضوع المياه وجرها وتأمين الخزانات اللازمة، والمستوصفات داخل هذه السجون وطلبنا الاجتماع معهم لبحث امكان زيادة التقديمات في هذه الظروف الصعبة التي تمر بها السجون".
 
وزير التربية
واجتمع الرئيس ميقاتي مع وزير التربية والتعليم العالي القاضي عباس الحلبي وتم خلال اللقاء البحث في شؤون الوزارة.
 
"تكتل الاعتدال الوطني" 
 
وإستقبل الرئيس ميقاتي وفدا من "تكتل الاعتدال الوطني" ضم النواب :  وليد البعريني، محمد سليمان،  سجيع عطية، عبد العزيز الصمد، وأحمد الخير. وتم البحث في الأوضاع العامة وبعض الأمور الانمائية لمنطقة عكار.
 
وشدد النائب البعريني بعد اللقاء على "ضرورة ملء الفراغ الرئاسي، لأن كل يوم تأخير  سيؤدي بلبنان  نحو الدمار الشامل".
 

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