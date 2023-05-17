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بيرم يقفل اربعة مكاتب لاستقدام العاملات في الخدمة المنزلية
أخبار لبنان
2023-05-17 | 08:31
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بيرم يقفل اربعة مكاتب لاستقدام العاملات في الخدمة المنزلية
اقفال اربعة مكاتب لاستقدام العاملات في الخدمة المنزلية
أصدر وزير العمل في حكومة تصريف الأعمال مصطفى بيرم قرارا قضى بإقفال اربعة مكاتب لاستقدام العاملات، في الخدمة المنزلية لمخالفتهم القوانين والأنظمة والقرارات المرعية الاجراء، وذلك في إطار تنظيم عمل مكاتب الاستقدام العاملات ومكافحة الاتجار بالبشر.
أخبار لبنان
بيرم
مكاتب لاستقدام العاملات في الخدمة المنزلية
اقفال
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