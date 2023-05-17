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مصادر وزارة المال للـLBCI: رواتب العاملين في القطاع العام ستدفع في مواعيدها..

أخبار لبنان
2023-05-17 | 08:41
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مصادر وزارة المال للـLBCI: رواتب العاملين في القطاع العام ستدفع في مواعيدها..
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مصادر وزارة المال للـLBCI: رواتب العاملين في القطاع العام ستدفع في مواعيدها..

ماذا قالت مصادر وزارة المال للـLBCI عن رواتب العاملين في القطاع العام والتعويضات؟

أكّدت مصادر وزارة المال للـLBCI أنّ رواتب العاملين في القطاع العام ستدفع في مواعيدها وكذلك معاشات المتقاعدين مع التعويضات الاضافية في حين ان التعويضات الاضافية ستدفع للعاملين الفعليين عند استحقاقها كونها ستشمل احتساب بدلات النقل والتعويضات الاضافية والانتاجية عن ايام الحضور الـ١٤ التي حددها مجلس الوزراء.

أخبار لبنان

التعويضات

وزارة المال

رواتب

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