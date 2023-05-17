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الأبيض يفتتح غدا منتدى التحول الرقمي في القطاع الصحي: رؤية للمستقبل

أخبار لبنان
2023-05-17 | 09:29
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الأبيض يفتتح غدا منتدى التحول الرقمي في القطاع الصحي: رؤية للمستقبل
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الأبيض يفتتح غدا منتدى التحول الرقمي في القطاع الصحي: رؤية للمستقبل

يفتتح وزير الصحة في حكومة تصريف الاعمال فراس الابيض "منتدى التحول الرقمي في القطاع الصحي في لبنان: رؤية للمستقبل" غدا الخميس 18 آيار، الساعة 8:30 في المعهد العالي للاعمال - ESA (قاعة فتال).
 
ويهدف المنتدى الى تعريف جميع الاطراف والشركاء المعنيين على الانظمة الرقمية والبرامج والتطبيقات المعتمدة في وزارة الصحة العامة ومدى فعاليتها في تحسين الخدمات المقدمة للمواطنين، إضافة الى إشراكهم في انشاء رؤية وطنية للتحول الرقمي في القطاع الصحي واتخاذ قرارات مستنيرة والتخطيط لتنفيذها لاحقا. 
 
سيشارك في المنتدى رئيس لجنة الصحة النيابية الدكتور بلال عبدالله، النائب غسان حاصباني، النائبة الدكتورة عناية عز الدين، ووزيرة التنمية الادارية نجلا الرياشي ورئيس التفتيش المركزي جورج عطية ومدير المعهد العالي للاعمال ماكسنس ديو وممثلون عن المنظمات الدولية.
 
ويتخلل المنتدى مؤتمر صحافي لوزير الصحة العامة الدكتور فراس الابيض 
الساعة 1:30 بعد الظهر في المعهد العالي للاعمال - ESA (قاعة 003- Block A).

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