عقد إجتماع تقني صباح اليوم في السراي الحكومي برئاسة رئيس حكومة تصريف الأعمال نجيب ميقاتي وحضور نائب المدير العام لأمن الدولة العميد حسن شقير، وكل من المدير العام للمؤسسة العامة لتشجيع الإستثمار في لبنان (إيدال) الدكتور مازن سويد ونائبه الدكتور علاء حمية، وخصص البحث في إطلاق منصة إلكترونية تتولى الإعلان عن الخدمات والمنتجات اللبنانية التي سيختار منها الجانب العراقي ضمن معايير الشفافية وسرعة التنفيذ.وتأتي الخطوة ربطًا بإتفاق "تزويد النفط" الموقع بين الجمهوريتين اللبنانية والعراقية، حيث يمنح العراق لبنان كميات يحتاجها من الفيول مقابل تسديد لبنان ثمنها من خلال الخدمات، إنسجامًا مع "مبدأ الشفافية" الذي طالب الجانب العراقي توفره.وتلعب المديرية العامة لأمن الدولة بتوجيه من مديرها العامّ اللواء صليبا وبنجاحٍ من العميد شقير دورًا أخويًا مع العراق والذي يصب كله في مصلحة لبنان لتقطيع مرحلة صعبة تتطلب وقفة عربية مساعدة للخروج من الأزمة بمختلف أشكالها.