قرار لوزير الصناعة بمنع إستيراد كرتون صواني البيض من دون إجازة

قرار لوزير الصناعة بمنع إستيراد كرتون صواني البيض من دون إجازة



أصدر وزير الصناعة في حكومة تصريف الأعمال النائب جورج بوشكيان القرار رقم ١/٢٣، وجاء فيه: "إن وزير الصناعة، بناء على المرسوم رقم ٨٣٧٦ تاریخ ۲۰۲۱/۹/۱۰ (تشكيل الحكومة)، بناء على القانون رقم ٦٤٢ تاريخ ١٩٩٧/٦/٢ (أحداث وزارة الصناعة)، بناء على المرسوم رقم ۱۳۱۷۳ تاریخ ۱۰/۸/ ۱۹۹۸ (تنظيم وزارة الصناعة وتحديد ملاكها)، وإلتزامًا بالنصوص القانونية النافدة والحرص على السلامة العامة والإنتاج اللبناني، وتأمينًا لتنظيم البضائع المستوردة من كرتون صواني البيض، قرر ما يأتي:

- المادة الأولى: يمنع إستيراد كرتون صواني البيض التي تتبع البند الجمركي 4823.70 إلا بإجازة تصدر عن وزير الصناعة".