وزارة الصناعة: طن الترابة السوداء بـ7 ملايين و350 ألف ليرة

أصدرت وزارة الصناعة بيانا، صباح اليوم، حددت فيه سعر مبيع طن الترابة السوداء (باب المصنع) بسبعة ملايين وثلاثماية وخمسين ألف ليرة لبنانية، على أن يعمل بهذا السعر اعتباراً من اليوم الاربعاء ١٧/٥/٢٠٢٣ ولغاية الثلثاء ٢٣/٥/٢٠٢٣ ضمنا. لا يشمل السعر المذكور أعلاه الضريبة على القيمة المضافة".



وستحدد وزارة الصناعة سعر طن الترابة ببيانات تصدرها أسبوعيا.