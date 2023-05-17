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حاصباني لـ"حوار المرحلة": مرشحنا ما زال ميشال معوض... والمنظومة الجديدة أسوأ من المنظومة القديمة

أخبار لبنان
2023-05-17 | 16:08
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حاصباني لـ"حوار المرحلة": مرشحنا ما زال ميشال معوض... والمنظومة الجديدة أسوأ من المنظومة القديمة
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حاصباني لـ"حوار المرحلة": مرشحنا ما زال ميشال معوض... والمنظومة الجديدة أسوأ من المنظومة القديمة

حاصباني لـ"حوار المرحلة": مرشحنا ما زال ميشال معوض... والمنظومة الجديدة أسوأ من المنظومة القديمة

رأى عضو تكتل الجمهورية القوية النائب غسان حاصباني أنه يمكن أن يحصل تقاطعًا مع "التيار" حول إسم أو إسمين، لافتًل إلى أن الأهم يبقى إنتخاب رئيس قادر على قيادة البلد مع تشكيل حكومة فاعلة لانتشال لبنان من وضعه الحالي.

وأوضح حاصباني عن المفاوضات مع "التيار" أنها "ما مشيت ولا وقفت" ولم ندخل في مرحلة الأسماء، وإذا كان هناك من تقاطع حول الإسم فلا مشكلة أما المناورة فقد توصل المرحلة الرئاسية إلى مكان أسوأ.

وشدد في حديث لبرنامج "حوار المرحلة" عبر الـLBCI على أنه على "التيار" الإختيار بين الرغبة بالبقاء في خط الممانعة أو إنتخاب رئيس سيادي.
وأشار إلى أنه ليس هناك من إسم واحد متفق عليه بين الأطراف السياسية، وأي كلام حاليًا عن الأسماء هو "لذر الرماد بالعيون" ومرشحنا ما زال ميشال معوض حتى إشعار آخر.

واعتبر أن طرح الأسماء قبل التفاهم لن يوصلنا إلى أي مكان، مشيرًا إلى أنه لا إيجابية مفرطة على إسم جهاد أزعور.

وأكد حاصباني أننا حريصون على عدم المناورة بأية أسماء، لافتًا إلى أن القوات اللبنانية لم تطرح أي إسم على الإطلاق فحتى إسم معوض تلقفته القوات بعد طرحه من المعارضة.

وعن طرح جنبلاط لإسم شبلي ملاط، قال: "نحترم خيارات جنبلاط لكننا نحترم أيضًا خيارات كافة أطراف المعارضة ومن الضروري عدم الإنتقال إلى إسم جديد لن يستطيع تخطي الأصوات التي حظي بها معوض والتي لامست الـ50 صوتًا."

وشدد على أن لا بلد بدون رئيس جمهورية، وهو لا يشكل الحل بكامله بل مدخلًا لبقية الحلول من تشكيل حكومة والقيام بالتعيينات في المراكز الأساسية، والإنتخابات النيابية كانت قاعدة الحل.

ورأى أن المنظومة الجديدة أسوأ من المنظومة القديمة و"جوعانة بعد أكتر".

وفي سياق آخر، أشار إلى أن إثارة ملف النازحين السوريين يعود للأعباء الإقتصادية الكبيرة المترتبة على اللبنانيين والسلطات المحلية.
 

أخبار لبنان

عضو تكتل الجمهورية القوية

غسان حاصباني

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