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رشدي للـ LBCI: حضور الأسد للقمة تأكد... وسندعو لانهاء الشغور الرئاسي في لبنان

أخبار لبنان
2023-05-18 | 02:57
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رشدي للـ LBCI: حضور الأسد للقمة تأكد... وسندعو لانهاء الشغور الرئاسي في لبنان
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رشدي للـ LBCI: حضور الأسد للقمة تأكد... وسندعو لانهاء الشغور الرئاسي في لبنان

رشدي للـ LBCI: حضور الأسد للقمة تأكد... وسندعو لانهاء الشغور الرئاسي في لبنان

أعلن المتحدث بإسم جامعة الدول العربية جمال رشدي أن هناك عدد جيّد من الزعماء العرب والرؤساء سيحضرون القمة في جدة، وقد تأكد حضور الرئيس السوري بشار الأسد.

واشار خلال برنامج "نهاركم سعيد" عبر الـ LBCI الى أن "هناك قمتين عربيتين في اقل من عام، والسعودية كانت حريصة بأن تعقد القمة في موعد غير متأخر، لأن لدينا قضايا متفجرة كأزمة السودان، وجدة تستضيف محادثات بين الطرفين، وبالتالي القمة قد تساهم بحل الازمة، وهناك حركة عربية في الاشهر الاخيرة، حيث يتم التعامل بملفات خارج اروقة العرب، والقمة مناسبة لكي تعيد الدول النظر بالملفات بشكل شامل وسط التطورات المهمة خصوصا ما يتعلق ايضا بإيران". 

ولفت الى أن عودة سوريا الى القمة أتت تتويجاً لعملية سياسية، وحلّ مشكلة النازحين لن تكون بين ليلة وضحاها. 

وعن لبنان، شدد رشدى على أن الامر يحتاج الى توافق مسيحي - مسيحي، قائلا: "على اللبنانيين الاهتمام بمسألة الوقت، إذ أن المعاناة شديدة في البلاد، وعلى طاولة القمة ستُذكر عدة مبادئ مع الدعوة لانهاء الشغور الرئاسي، لكن الامر مرهون باللبنانيين أنفسهم، خصوصا وأن بحسب التجارب السابقة ، ما من طرف قادر على فرض معادلة". 

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