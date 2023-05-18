الأخبار
آخر الأخبار
نشرة الأخبار
رياضة
آخر الأخبار
سيدات الملاعب
أخبار لبنان
تقارير نشرة الاخبار
أمن وقضاء
فنّ
امن وقضاء
اخبار البرامج
منوعات
حال الطقس
صحة وتغذية
اقتصاد
خبر عاجل
علوم وتكنولوجيا
اسرار
أخبار دولية
موضة وجمال
عالم الطبخ
خبر كاذب
صحف اليوم
أخبار أخرى
رياضة
آخر الأخبار
سيدات الملاعب
أخبار لبنان
تقارير نشرة الاخبار
أمن وقضاء
فنّ
امن وقضاء
اخبار البرامج
منوعات
حال الطقس
صحة وتغذية
اقتصاد
خبر عاجل
علوم وتكنولوجيا
اسرار
أخبار دولية
موضة وجمال
عالم الطبخ
خبر كاذب
صحف اليوم
بيروت
24
o
جبل لبنان
23
o
متن
24
o
كسروان
24
o
الشمال
25
o
الجنوب
23
o
البقاع
25
o
البث المباشر
بالفيديو
بالصوت
الجدول
البرامج
English
تشاهدون الآن
أحمر بالخط العريض
إشترك
الرئيسية
الاشعارات
البث المباشر
بالفيديو
بالصوت
البرامج
بيروت
24
o
جبل لبنان
23
o
متن
24
o
كسروان
24
o
الشمال
25
o
الجنوب
23
o
البقاع
25
o
الأخبار
البرامج
نشرة الأخبار
رياضة
آخر الأخبار
أخبار لبنان
الفساد في لبنان
تقارير نشرة الاخبار
أمن وقضاء
فنّ
فيروس كورونا
اخبار البرامج
رأي حر
دعوى القوات ضد بيار الضاهر والـ LBCI
منوعات
حال الطقس
صحة وتغذية
رياضة
اقتصاد
خبر عاجل
مقدمة نشرة الاخبار
علوم وتكنولوجيا
اسرار
أخبار دولية
موضة وجمال
عالم الطبخ
خبر كاذب
صحف اليوم
البرامج
مسلسلات
برامج حوارية
نشرات الأخبار
منوعات
رياضة
كوميديا
الافلام الوثائقية
التاريخ الذي لم يُروَ
مئوية لبنان
برامج أخرى
سهرات رأس السنة
الأخبار العاجلة
آخر الأخبار
أبرز الأخبار
الأكثر قراءة
بالفيديو
English
شاهد أحدث البرامج وآخر المستجدات على شاشتك المفضلة
موقع البرامج
انضم الى ملايين المتابعين
LBCI News
LBCI Lebanon
من نحن
اتصل بنا
أعلن معنا
وظائف
ترددات القنوات
سياسة الخصوصية
الشروط والأحكام
رشدي للـ LBCI: حضور الأسد للقمة تأكد... وسندعو لانهاء الشغور الرئاسي في لبنان
أخبار لبنان
2023-05-18 | 02:57
مشاهدات عالية
شارك
شارك
1
min
رشدي للـ LBCI: حضور الأسد للقمة تأكد... وسندعو لانهاء الشغور الرئاسي في لبنان
رشدي للـ LBCI: حضور الأسد للقمة تأكد... وسندعو لانهاء الشغور الرئاسي في لبنان
أعلن المتحدث بإسم جامعة الدول العربية جمال رشدي أن هناك عدد جيّد من الزعماء العرب والرؤساء سيحضرون القمة في جدة، وقد تأكد حضور الرئيس السوري بشار الأسد.
واشار خلال برنامج "نهاركم سعيد" عبر الـ LBCI الى أن "هناك قمتين عربيتين في اقل من عام، والسعودية كانت حريصة بأن تعقد القمة في موعد غير متأخر، لأن لدينا قضايا متفجرة كأزمة السودان، وجدة تستضيف محادثات بين الطرفين، وبالتالي القمة قد تساهم بحل الازمة، وهناك حركة عربية في الاشهر الاخيرة، حيث يتم التعامل بملفات خارج اروقة العرب، والقمة مناسبة لكي تعيد الدول النظر بالملفات بشكل شامل وسط التطورات المهمة خصوصا ما يتعلق ايضا بإيران".
ولفت الى أن عودة سوريا الى القمة أتت تتويجاً لعملية سياسية، وحلّ مشكلة النازحين لن تكون بين ليلة وضحاها.
وعن لبنان، شدد رشدى على أن الامر يحتاج الى توافق مسيحي - مسيحي، قائلا: "على اللبنانيين الاهتمام بمسألة الوقت، إذ أن المعاناة شديدة في البلاد، وعلى طاولة القمة ستُذكر عدة مبادئ مع الدعوة لانهاء الشغور الرئاسي، لكن الامر مرهون باللبنانيين أنفسهم، خصوصا وأن بحسب التجارب السابقة ، ما من طرف قادر على فرض معادلة".
أخبار لبنان
آخر الأخبار
LBCI:
الأسد
للقمة
تأكد...
وسندعو
لانهاء
الشغور
الرئاسي
لبنان
التالي
عواض عسيري للـ LBCI: لبنان يحتاج لرئيس موحد بين كل القوى السياسية
نفّذوا عملية سرقة محترفة طالت أثريات ثمينة من داخل منزل في بيت مري
السابق
مقالات ذات صلة
d-none hideMe
0
أخبار لبنان
2023-04-26
اسطفان للـLBCI: لبنان ليس على لائحة أولويات واشنطن وموقف الرياض حيال الملف الرئاسي منطقي أما الفرنسي فمفاجئ
أخبار لبنان
2023-04-26
اسطفان للـLBCI: لبنان ليس على لائحة أولويات واشنطن وموقف الرياض حيال الملف الرئاسي منطقي أما الفرنسي فمفاجئ
0
خبر عاجل
2023-04-13
معلومات للـLBCI: مستشار الرئيس الفرنسي لشؤون الشرق الأدنى باتريك دوريل زار المملكة العربية السعودية يوم الثلاثاء لاستكمال الحوار والمحادثات حول ملف الفراغ الرئاسي في لبنان
خبر عاجل
2023-04-13
معلومات للـLBCI: مستشار الرئيس الفرنسي لشؤون الشرق الأدنى باتريك دوريل زار المملكة العربية السعودية يوم الثلاثاء لاستكمال الحوار والمحادثات حول ملف الفراغ الرئاسي في لبنان
0
خبر عاجل
2023-04-06
معلومات للـLBCI: القضاء اللبناني تسلم استنابة قضائية فرنسية بوجوب حضور حاكم مصرف لبنان جلسة تحقيق له امام القضاء الفرنسي في ١٦ ايار المقبل
خبر عاجل
2023-04-06
معلومات للـLBCI: القضاء اللبناني تسلم استنابة قضائية فرنسية بوجوب حضور حاكم مصرف لبنان جلسة تحقيق له امام القضاء الفرنسي في ١٦ ايار المقبل
0
خبر عاجل
2023-03-16
معلومات للـLBCI حول اللقاء السعودي الفرنسي في باريس غدا: لبحث الوضع في لبنان وفرص الاصلاحات الاقتصادية والسياسية وموضوع الانتخابات الرئاسية وأهمية الضغط لانتخاب رئيس
خبر عاجل
2023-03-16
معلومات للـLBCI حول اللقاء السعودي الفرنسي في باريس غدا: لبحث الوضع في لبنان وفرص الاصلاحات الاقتصادية والسياسية وموضوع الانتخابات الرئاسية وأهمية الضغط لانتخاب رئيس
اخترنا لكم
d-none hideMe
0
أخبار لبنان
06:51
وزارة الطاقة ترّد على أسئلة الحزب التقدمي الاشتراكي
أخبار لبنان
06:51
وزارة الطاقة ترّد على أسئلة الحزب التقدمي الاشتراكي
0
أخبار لبنان
06:22
بيان للامن العام حول جوازات السفر..
أخبار لبنان
06:22
بيان للامن العام حول جوازات السفر..
0
أمن وقضاء
06:12
توقيف شخص يفرض خوّات على بائعي الخضار في زحلة وشخصين يتعاطيان المخدرات (صور)
أمن وقضاء
06:12
توقيف شخص يفرض خوّات على بائعي الخضار في زحلة وشخصين يتعاطيان المخدرات (صور)
0
أخبار لبنان
06:05
الأبيض إفتتح منتدى "التحول الرقمي" في القطاع الصحي
أخبار لبنان
06:05
الأبيض إفتتح منتدى "التحول الرقمي" في القطاع الصحي
إشترك لمشاهدة الفيديوهات عبر الانترنت
إشترك
زوارنا يقرأون الآن
d-none hideMe
0
أخبار لبنان
06:22
بيان للامن العام حول جوازات السفر..
أخبار لبنان
06:22
بيان للامن العام حول جوازات السفر..
0
أمن وقضاء
06:12
توقيف شخص يفرض خوّات على بائعي الخضار في زحلة وشخصين يتعاطيان المخدرات (صور)
أمن وقضاء
06:12
توقيف شخص يفرض خوّات على بائعي الخضار في زحلة وشخصين يتعاطيان المخدرات (صور)
0
فنّ
07:12
لبلبة ويسرا تفاجئان المذيع على الهواء: "عادل امام جنبنا وهيكلّمك" (فيديو)
فنّ
07:12
لبلبة ويسرا تفاجئان المذيع على الهواء: "عادل امام جنبنا وهيكلّمك" (فيديو)
0
عالم الطبخ
08:51
وصفة البرغل بدفين من الشيف حنا طويل ... هل حضّرتموها بهذه الطريقة من قبل؟
عالم الطبخ
08:51
وصفة البرغل بدفين من الشيف حنا طويل ... هل حضّرتموها بهذه الطريقة من قبل؟
بالفيديو
d-none hideMe
0
أخبار لبنان
16:08
حاصباني لـ"حوار المرحلة": مرشحنا ما زال ميشال معوض... والمنظومة الجديدة أسوأ من المنظومة القديمة
أخبار لبنان
16:08
حاصباني لـ"حوار المرحلة": مرشحنا ما زال ميشال معوض... والمنظومة الجديدة أسوأ من المنظومة القديمة
0
أخبار لبنان
15:27
الخارجية الأميركية للـLBCI: لن نطبع مع الأسد والعقوبات باقية
أخبار لبنان
15:27
الخارجية الأميركية للـLBCI: لن نطبع مع الأسد والعقوبات باقية
0
رياضة
13:36
مواجهة مدينة ميلان تنتهي لصالح الإنتر في نصف نهائي دوري أبطال أوروبا
رياضة
13:36
مواجهة مدينة ميلان تنتهي لصالح الإنتر في نصف نهائي دوري أبطال أوروبا
0
تقارير نشرة الاخبار
13:35
إفتتاح أول مركز سياحي ثقافي جبلي لطريق الفينيقيين
تقارير نشرة الاخبار
13:35
إفتتاح أول مركز سياحي ثقافي جبلي لطريق الفينيقيين
0
تقارير نشرة الاخبار
13:28
موسم الحرائق في لبنان بدأ... كيف نحد منها؟
تقارير نشرة الاخبار
13:28
موسم الحرائق في لبنان بدأ... كيف نحد منها؟
0
تقارير نشرة الاخبار
13:24
مخاوف من تداعيات إقتصادية لمذكرة توقيف سلامة
تقارير نشرة الاخبار
13:24
مخاوف من تداعيات إقتصادية لمذكرة توقيف سلامة
0
امن وقضاء
13:08
حاكم المركزي... مطلوب دوليا؟
امن وقضاء
13:08
حاكم المركزي... مطلوب دوليا؟
0
تقارير نشرة الاخبار
13:05
في صيدا.. رفضٌ لوجود سيدة على الشاطئ العام تحت عناوين دينية
تقارير نشرة الاخبار
13:05
في صيدا.. رفضٌ لوجود سيدة على الشاطئ العام تحت عناوين دينية
0
تقارير نشرة الاخبار
13:04
عين لبنان في القمّة على اللقاءات الثنائية
تقارير نشرة الاخبار
13:04
عين لبنان في القمّة على اللقاءات الثنائية
الأكثر قراءة
d-none hideMe
24 ساعة
7 أيام
شهر
1
أخبار لبنان
08:41
مصادر وزارة المال للـLBCI: رواتب العاملين في القطاع العام ستدفع في مواعيدها..
أخبار لبنان
08:41
مصادر وزارة المال للـLBCI: رواتب العاملين في القطاع العام ستدفع في مواعيدها..
2
أخبار لبنان
06:22
بيان للامن العام حول جوازات السفر..
أخبار لبنان
06:22
بيان للامن العام حول جوازات السفر..
3
فنّ
08:56
ما حقيقة انفصال أمل بوشوشة عن زوجها وليد عواضة؟
فنّ
08:56
ما حقيقة انفصال أمل بوشوشة عن زوجها وليد عواضة؟
4
تقارير نشرة الاخبار
13:05
في صيدا.. رفضٌ لوجود سيدة على الشاطئ العام تحت عناوين دينية
تقارير نشرة الاخبار
13:05
في صيدا.. رفضٌ لوجود سيدة على الشاطئ العام تحت عناوين دينية
5
أخبار لبنان
15:27
الخارجية الأميركية للـLBCI: لن نطبع مع الأسد والعقوبات باقية
أخبار لبنان
15:27
الخارجية الأميركية للـLBCI: لن نطبع مع الأسد والعقوبات باقية
6
أمن وقضاء
02:48
نفّذوا عملية سرقة محترفة طالت أثريات ثمينة من داخل منزل في بيت مري
أمن وقضاء
02:48
نفّذوا عملية سرقة محترفة طالت أثريات ثمينة من داخل منزل في بيت مري
7
اخبار البرامج
11:17
"بلا معلميّة"..ماذا تفعلون اذا تريدون التأكد من أن ورقة الـ 100$ اصليّة او مزوّرة؟
اخبار البرامج
11:17
"بلا معلميّة"..ماذا تفعلون اذا تريدون التأكد من أن ورقة الـ 100$ اصليّة او مزوّرة؟
8
صحف اليوم
00:06
سلامة يرفض طلب بري وميقاتي الاستقالة (النهار)
صحف اليوم
00:06
سلامة يرفض طلب بري وميقاتي الاستقالة (النهار)
حمل الآن تطبيق LBCI للهواتف المحمولة
للإطلاع على أخر الأخبار أحدث البرامج اليومية في لبنان والعالم
Google Play
App Store