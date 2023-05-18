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عواض عسيري للـ LBCI: لبنان يحتاج لرئيس موحد بين كل القوى السياسية

أخبار لبنان
2023-05-18 | 03:47
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عواض عسيري للـ LBCI: لبنان يحتاج لرئيس موحد بين كل القوى السياسية
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عواض عسيري للـ LBCI: لبنان يحتاج لرئيس موحد بين كل القوى السياسية

عسيري للـ LBCI: لبنان يحتاج لرئيس موحد بين كل القوى السياسية

أكد السفير السعودي السابق في لبنان علي عواض عسيري أن المملكة حريصة على العلاقات العربية ومعالجة الاوضاع، والاجواء الايجابية التي نراها اليوم في قمة جدة تبشر بالخير وسنرى انعكاساتها قريبا".

واعتبر خلال برنامج "نهاركم سعيد" عبر الـ LBCI أن قمة جدة مميزة بالتوقيت والحضور المميز، وهناك قضايا مهمة على الطاولة والملفات كالسودان وسوريا واليمن ولبنان وغيرها. واشار الى أن الوحدة العربية هي من اولويات القمة.

ولفت الى أن الاتفاق السعودي - الايراني سيكون خيرا لسوريا ولبنان في حال الالتزام ببنوده. معرباً عن امله بأن يخرج القادة بنتائج ايجابية، وتفرج هموم العرب. 

وشدد على أن "علّة لبنان والمشاكل التي أوصلته الى الانهيار هي في داخل لبنان، وعلى القوى التي دعمت الحكم السابق ان تفكر بمصلحة اللبنانيين والتخلي عن الاصرار وفرض شخصية معينة، ولبنان لا يحتاج الا لرئيس مؤهل وموحد بين القوى السياسية، واختيار حكومة تكنوقراط لا علاقة لها بأي فريق للاهتمام بالوطن واعادة وحدة الصف. اما الحلول الاقليمية تأتي فقط ضمن هذا الاطار، ولكن السبب الرئيسي، هو في داخل لبنان، ويجل ترك الرأي لكل القوى السياسية لايجاد الشخص المناسب لرئاسة الجمهورية ، لا ينتمي لأي فريق سياسي، وهمه الوطن فقط، خصوصا وان لبنان يحتاج الى وقت طويل لاسترجاع مكانته واقتصاده".

 

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