ميقاتي رأس إجتماعا لـ"اللجنة المشتركة لمكافحة تهريب المواد المخدرة"... وهذا ما تمّ الاتفاق عليه

رأس رئيس حكومة تصريف الأعمال نجيب ميقاتي إجتماعا لـ"اللجنة المشتركة لمكافحة تهريب المواد المخدرة" قبل ظهر اليوم في السراي، شارك فيه وزراء: العدل هنري خوري، الدفاع الوطني موريس سليم، المالية يوسف خليل، الداخلية والبلديات بسام المولوي، الاشغال العامة والنقل علي حمية، الزراعة عباس الحاج حسن، الامين العام لمجلس الوزراء القاضي محمود مكية، المدير العام لقوى الامن الداخلي اللواء عماد عثمان، المدير العام لامن الدولة اللواء طوني صليبا، المدير العام للامن العام بالإنابة العميد الياس البيسري، المدير العام للجمارك بالإنابة العميد ريمون خوري، الامين العام لمجلس الدفاع الأعلى اللواء محمد مصطفى، ممثل قائد الجيش العميد حسن جوني، نائب المدير العام لامن الدولة العميد حسن شقير، وقائد جهاز امن المطار العميد فادي كفوري.



وتم في خلال الاجتماع مناقشة ملف تهريب الممنوعات وخلافه عبر المعابر. وتم الاتفاق على تشكيل لجان متخصصة في الوزارات المعنية.