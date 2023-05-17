نائب المتحدث باسم وزارة الخارجية الأميركية للـLBCI : العقوبات ستطال ايضاً تجار الكابتاغون

نائب المتحدث باسم وزارة الخارجية الأميركية للـLBCI : العقوبات ستطال ايضاً تجار الكابتاغون

حضر ملف التطبيع مع النظام السوري في كلمة نائب المتحدث باسم وزارة الخارجية الأميركية فيدانت باتيل الذي شدد على ان العقوبات ستطال ايضاً تجار الكابتاغون.