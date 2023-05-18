لقاء تشاوري للوزراء الاثنين وجلسة لمجلس الوزراء الجمعة ٢٦ أيار..

معلومات للـLBCI: الوزراء تبلغوا دعوة من السرايا الحكومي لحضور جلسة لمجلس الوزراء يوم الجمعة المقبل

كشفت معلومات للـLBCI أنّ الوزراء تبلغوا دعوة من السرايا الحكومي لحضور جلسة لمجلس الوزراء يوم الجمعة في ٢٦ أيار الجاري.



وأضافت أن "الوزراء تبلغوا أيضا دعوة لحضور لقاء تشاوري يُعقد عند الساعة الرابعة من يوم الاثنين المقبل الموافق فيه ٢٢ أيار في السراي الكبير للبحث في الامور الراهنة".