انقلاب شاحنة تسبب بزحمة سير على أوتوستراد البوار

يشهد في هذه الأثناء المسلك الغربي لأوتوستراد البوار قبالة كنيسة مار ضومط، زحمة سير خانقة بسبب إنقلاب شاحنة لنقل البضائع إلى جانب المسلك وتعمل رافعة على رفعها من المكان فيما يعمل دراج من مفرزة سير جونية في قوى الأمن الداخلي على تسهيل حركة المرور، بحسب ما ذكرت الوكالة الوطنية للإعلام.