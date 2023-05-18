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بيان للامن العام حول جوازات السفر..

أخبار لبنان
2023-05-18 | 06:22
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بيان للامن العام حول جوازات السفر..
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بيان للامن العام حول جوازات السفر..

الامن العام يؤكّد أنّ لديه ما يكفي من جوازات السفر لتلبية كل الطلبات في الداخل وفي بلاد الاغتراب..

أكّد مكتب شؤون الإعلام في المديرية العامة للامن العام أنّ المديرية لديها ما يكفي من جوازات السفر لتلبية كل الطلبات في الداخل وفي بلاد الاغتراب. وناشد المواطنين افساح المجال امام المضطرين منهم للحصول عليه.
 
وصدر عنه البيان التالي:
 
"تجدّد المديرية العامة للأمن العام تأكيدها ان لديها ما يكفي من جوازات السفر لتلبية كل الطلبات في الداخل وفي بلاد الاغتراب. وتناشد المواطنين الكرام، الذين ليسوا بحاجة فورية لتقديم طلب جواز سفر، افساح المجال امام المضطرين منهم للحصول عليه، مع التشديد على أحقية كل لبناني على ان يكون لديه جواز سفر.
 
وفي هذا الإطار، تضع المديرية العامة للأمن العام أمام المواطنين الحقائق التالية:
 
- إن القدرة اليومية للطباعة هي ثلاثة الاف جواز سفر، في حين ان عدد المواطنين الذين يأتون يوميا   الى مراكز الامن العام يتعدى الخمسة الاف.
 
- تبين ان حوالي 80% من جوازات السفر التي أنجزت، لم تستعمل حتى الان. وهذا يعني ان أسباب التهافت للحصول على جواز السفر غير مبررة، خصوصا مع توفرها بكميات كافية، وبالتالي لا لزوم إطلاقا للأخذ بالشائعات التي يتم تناقلها من وقت لآخر.
 
إنطلاقا من هذه الوقائع، تناشد المديرية العامة للأمن العام المواطنين الكرام، انه "بقدر ما تتحمل المديرية مسؤولية تأمين الحقوق للمواطنين وتسهيل اجراءاتها، بقدر ما تطلب منهم مشاركتها هذه المسؤولية"، خصوصا لجهة عدم التهافت أمام المراكز للحصول على جوازات السفر، إلا للذين بحاجة ماسة اليها.
أخيرا، ستبقى المديرية العامة للأمن العام، حريصة على ضمان الخدمة المطلوبة للمواطنين وتوفيرها لهم بكل الوسائل القانونية، وهذا من صلب عملها وواجباتها، وستتخذ كل الاجراءات الكفيلة التي تؤمن طلبات المواطنين وحقوقهم".

أخبار لبنان

الامن العام

جوازات السفر

مناشدة

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