الأخبار
آخر الأخبار
نشرة الأخبار
رياضة
آخر الأخبار
سيدات الملاعب
أخبار لبنان
تقارير نشرة الاخبار
أمن وقضاء
فنّ
امن وقضاء
اخبار البرامج
منوعات
حال الطقس
صحة وتغذية
اقتصاد
خبر عاجل
علوم وتكنولوجيا
اسرار
أخبار دولية
موضة وجمال
عالم الطبخ
خبر كاذب
صحف اليوم
أخبار أخرى
رياضة
آخر الأخبار
سيدات الملاعب
أخبار لبنان
تقارير نشرة الاخبار
أمن وقضاء
فنّ
امن وقضاء
اخبار البرامج
منوعات
حال الطقس
صحة وتغذية
اقتصاد
خبر عاجل
علوم وتكنولوجيا
اسرار
أخبار دولية
موضة وجمال
عالم الطبخ
خبر كاذب
صحف اليوم
بيروت
24
o
جبل لبنان
23
o
متن
24
o
كسروان
24
o
الشمال
25
o
الجنوب
23
o
البقاع
25
o
البث المباشر
بالفيديو
بالصوت
الجدول
البرامج
English
تشاهدون الآن
أحمر بالخط العريض
إشترك
الرئيسية
الاشعارات
البث المباشر
بالفيديو
بالصوت
البرامج
بيروت
24
o
جبل لبنان
23
o
متن
24
o
كسروان
24
o
الشمال
25
o
الجنوب
23
o
البقاع
25
o
الأخبار
البرامج
نشرة الأخبار
رياضة
آخر الأخبار
أخبار لبنان
الفساد في لبنان
تقارير نشرة الاخبار
أمن وقضاء
فنّ
فيروس كورونا
اخبار البرامج
رأي حر
دعوى القوات ضد بيار الضاهر والـ LBCI
منوعات
حال الطقس
صحة وتغذية
رياضة
اقتصاد
خبر عاجل
مقدمة نشرة الاخبار
علوم وتكنولوجيا
اسرار
أخبار دولية
موضة وجمال
عالم الطبخ
خبر كاذب
صحف اليوم
البرامج
مسلسلات
برامج حوارية
نشرات الأخبار
منوعات
رياضة
كوميديا
الافلام الوثائقية
التاريخ الذي لم يُروَ
مئوية لبنان
برامج أخرى
سهرات رأس السنة
الأخبار العاجلة
آخر الأخبار
أبرز الأخبار
الأكثر قراءة
بالفيديو
English
شاهد أحدث البرامج وآخر المستجدات على شاشتك المفضلة
موقع البرامج
انضم الى ملايين المتابعين
LBCI News
LBCI Lebanon
من نحن
اتصل بنا
أعلن معنا
وظائف
ترددات القنوات
سياسة الخصوصية
الشروط والأحكام
وزارة الطاقة ترّد على أسئلة الحزب التقدمي الاشتراكي
أخبار لبنان
2023-05-18 | 06:51
مشاهدات عالية
شارك
شارك
2
min
وزارة الطاقة ترّد على أسئلة الحزب التقدمي الاشتراكي
ردا على أسئلة “الاشتراكي” حول النفط العراقي.. بيان من وزارة الطاقة
ردّاً على ما ورد في بيان الحزب التقدمي الاشتراكي، صدر عن وزارة الطاقة والمياه البيان التالي:
تلقّت وزارة الطاقة والمياه اسئلة "الحزب التقدمي الاشتراكي" حول عقد النفط العراقي باستغراب شديد، كون نواب الحزب والوزراء المقربون منه والخبراء المحسوبون عليه، يحيطون بكامل النقاشات الحكومية وآلية مبادلة النفط منذ توقيع العقد في صيف ٢٠٢١.
وتجد انه من واجبها الإجابة على الاستفسارات والاسئلة ووضعها بعهدة الرأي العام، تأكيدًا للمؤكد وتذكيرا بآلية الاتفاق مع حكومة العراق الشقيقة التي وفرت، مشكورة، للشعب اللبناني تغذية كهربائية تقارب الاربع ساعات يوميا، في عزّ ازمة انقطاع الكهرباء وتمنع معظم القوى السياسية الممثلة في مجلس النواب، وفي صدارتها الحزب الاشتراكي، عن اقرار سلفة لمؤسسة الكهرباء لتوفير الكهرباء للبنانيين:
١- يدرك الحزب الاشتراكي ان العقد مع العراق ينص على تسليم لبنان شحنات من زيت الوقود العالي الكبريت، كانت تصل كميته السنوية الى مليون طن، قبل ان تعلن الحكومة العراقية يوم الاربعاء عن زيادة نصف مليون طن بعد محادثات أجراها وزير الطاقة والمياه الدكتور وليد فياض في بغداد اواخر الاسبوع الماضي.
٢- يوجب التذكير ان زيت الوقود العالي الكبريت لا يمكن استخدامه في محطات الكهرباء العاملة في لبنان دون تكرير، ما اضطر لبنان والعراق لمبادلته بفيول صالح للاستخدام ومطابق للمواصفات لتشغيل محطات الكهرباء، بالاستعانة بشركات نفط وفق مناقصة شفافة تراعي شروط قانون المشتربات العامة الجديد.
٣- من الطبيعي ان تنخفض الكمية التي تصل الى لبنان الى نصف الكمية، بالنظر الى وجود فارق في الاسعار العالمية بين سعر زيت الوقود الثقيل والغاز اويل (أي المازوت ) ، حيث ان سعر الطن بحسب منصة بلاتس العالمية للغاز اويل يبلغ حوالي ٧٥٠ دولار بينما سعر طن زيت الوقود بنسبة كبريت عالية (HSFO) اقل من ٣٥٠ د. فضلا عن تكلفة النقل بالاتجاهين للمادتين .
واذ تجد الوزارة من واجبها إيضاح الاستفسارات، ترى انه كان بالأحرى على "الحزب التقدمي الاشتراكي" التحقق والتبيّن قبل رمي التهم جزافاً علينا في الإعلام واذا كانوا صادقين في اسئلتهم فقد تمت اجابتهم، والقاصي والداني يعلم حرصنا على القطاع وليبحثوا عن الحريصين على انهياره في مكان اخر.
أخبار لبنان
الطاقة
أسئلة
الحزب
التقدمي
الاشتراكي
بيان للامن العام حول جوازات السفر..
السابق
مقالات ذات صلة
d-none hideMe
0
خبر عاجل
2023-05-15
ترقبوا بعد لحظات رئيس الحزب التقدمي الاشتراكي وليد جنبلاط ضمن برنامج عشرين 30 مباشرة عبر شاشة الـLBCI
خبر عاجل
2023-05-15
ترقبوا بعد لحظات رئيس الحزب التقدمي الاشتراكي وليد جنبلاط ضمن برنامج عشرين 30 مباشرة عبر شاشة الـLBCI
0
خبر عاجل
2023-05-07
رئيس مجلس النواب نبيه بري يلتقي في هذه الاثناء رئيس الحزب التقدمي الاشتراكي وليد جنبلاط في عين التينة
خبر عاجل
2023-05-07
رئيس مجلس النواب نبيه بري يلتقي في هذه الاثناء رئيس الحزب التقدمي الاشتراكي وليد جنبلاط في عين التينة
0
آخر الأخبار
2023-05-06
وصول السفير السعودي الى كليمنصو للقاء رئيس الحزب التقدمي الاشتراكي وليد جنبلاط
آخر الأخبار
2023-05-06
وصول السفير السعودي الى كليمنصو للقاء رئيس الحزب التقدمي الاشتراكي وليد جنبلاط
0
صحف اليوم
2023-04-09
قيادي في الحزب التقدمي الاشتراكي لـ"الشرق الأوسط": المعارضة أهدرت فرصة ثمينة
صحف اليوم
2023-04-09
قيادي في الحزب التقدمي الاشتراكي لـ"الشرق الأوسط": المعارضة أهدرت فرصة ثمينة
اخترنا لكم
d-none hideMe
0
أخبار لبنان
06:22
بيان للامن العام حول جوازات السفر..
أخبار لبنان
06:22
بيان للامن العام حول جوازات السفر..
0
أمن وقضاء
06:12
توقيف شخص يفرض خوّات على بائعي الخضار في زحلة وشخصين يتعاطيان المخدرات (صور)
أمن وقضاء
06:12
توقيف شخص يفرض خوّات على بائعي الخضار في زحلة وشخصين يتعاطيان المخدرات (صور)
0
أخبار لبنان
06:05
الأبيض إفتتح منتدى "التحول الرقمي" في القطاع الصحي
أخبار لبنان
06:05
الأبيض إفتتح منتدى "التحول الرقمي" في القطاع الصحي
0
أخبار لبنان
05:38
انقلاب شاحنة تسبب بزحمة سير على أوتوستراد البوار
أخبار لبنان
05:38
انقلاب شاحنة تسبب بزحمة سير على أوتوستراد البوار
إشترك لمشاهدة الفيديوهات عبر الانترنت
إشترك
زوارنا يقرأون الآن
d-none hideMe
0
علوم وتكنولوجيا
2023-05-17
ميزة جديدة في هواتف "آيفون" تتيح استنساخ الصوت!
علوم وتكنولوجيا
2023-05-17
ميزة جديدة في هواتف "آيفون" تتيح استنساخ الصوت!
0
فنّ
2023-05-08
ابنة سيرين عبد النور تتلقى رسالة كراهية: "نكره والدتك".. فكيف ردّت؟
فنّ
2023-05-08
ابنة سيرين عبد النور تتلقى رسالة كراهية: "نكره والدتك".. فكيف ردّت؟
0
أخبار لبنان
2023-02-23
النحاس للـLBCI: عندما توقف مصرف لبنان عن التدخل في سعر السوق تطورت الأمور.. ومسار القاضية عون تعتريه شوائب كبيرة
أخبار لبنان
2023-02-23
النحاس للـLBCI: عندما توقف مصرف لبنان عن التدخل في سعر السوق تطورت الأمور.. ومسار القاضية عون تعتريه شوائب كبيرة
0
فنّ
2023-05-16
نجوى كرم تعايد أصالة نصري: "اصولة ينعاد عليكي"
فنّ
2023-05-16
نجوى كرم تعايد أصالة نصري: "اصولة ينعاد عليكي"
بالفيديو
d-none hideMe
0
أخبار لبنان
16:08
حاصباني لـ"حوار المرحلة": مرشحنا ما زال ميشال معوض... والمنظومة الجديدة أسوأ من المنظومة القديمة
أخبار لبنان
16:08
حاصباني لـ"حوار المرحلة": مرشحنا ما زال ميشال معوض... والمنظومة الجديدة أسوأ من المنظومة القديمة
0
أخبار لبنان
15:27
الخارجية الأميركية للـLBCI: لن نطبع مع الأسد والعقوبات باقية
أخبار لبنان
15:27
الخارجية الأميركية للـLBCI: لن نطبع مع الأسد والعقوبات باقية
0
رياضة
13:36
مواجهة مدينة ميلان تنتهي لصالح الإنتر في نصف نهائي دوري أبطال أوروبا
رياضة
13:36
مواجهة مدينة ميلان تنتهي لصالح الإنتر في نصف نهائي دوري أبطال أوروبا
0
تقارير نشرة الاخبار
13:35
إفتتاح أول مركز سياحي ثقافي جبلي لطريق الفينيقيين
تقارير نشرة الاخبار
13:35
إفتتاح أول مركز سياحي ثقافي جبلي لطريق الفينيقيين
0
تقارير نشرة الاخبار
13:28
موسم الحرائق في لبنان بدأ... كيف نحد منها؟
تقارير نشرة الاخبار
13:28
موسم الحرائق في لبنان بدأ... كيف نحد منها؟
0
تقارير نشرة الاخبار
13:24
مخاوف من تداعيات إقتصادية لمذكرة توقيف سلامة
تقارير نشرة الاخبار
13:24
مخاوف من تداعيات إقتصادية لمذكرة توقيف سلامة
0
امن وقضاء
13:08
حاكم المركزي... مطلوب دوليا؟
امن وقضاء
13:08
حاكم المركزي... مطلوب دوليا؟
0
تقارير نشرة الاخبار
13:05
في صيدا.. رفضٌ لوجود سيدة على الشاطئ العام تحت عناوين دينية
تقارير نشرة الاخبار
13:05
في صيدا.. رفضٌ لوجود سيدة على الشاطئ العام تحت عناوين دينية
0
تقارير نشرة الاخبار
13:04
عين لبنان في القمّة على اللقاءات الثنائية
تقارير نشرة الاخبار
13:04
عين لبنان في القمّة على اللقاءات الثنائية
الأكثر قراءة
d-none hideMe
24 ساعة
7 أيام
شهر
1
أخبار لبنان
08:41
مصادر وزارة المال للـLBCI: رواتب العاملين في القطاع العام ستدفع في مواعيدها..
أخبار لبنان
08:41
مصادر وزارة المال للـLBCI: رواتب العاملين في القطاع العام ستدفع في مواعيدها..
2
أخبار لبنان
06:22
بيان للامن العام حول جوازات السفر..
أخبار لبنان
06:22
بيان للامن العام حول جوازات السفر..
3
فنّ
08:56
ما حقيقة انفصال أمل بوشوشة عن زوجها وليد عواضة؟
فنّ
08:56
ما حقيقة انفصال أمل بوشوشة عن زوجها وليد عواضة؟
4
تقارير نشرة الاخبار
13:05
في صيدا.. رفضٌ لوجود سيدة على الشاطئ العام تحت عناوين دينية
تقارير نشرة الاخبار
13:05
في صيدا.. رفضٌ لوجود سيدة على الشاطئ العام تحت عناوين دينية
5
أخبار لبنان
15:27
الخارجية الأميركية للـLBCI: لن نطبع مع الأسد والعقوبات باقية
أخبار لبنان
15:27
الخارجية الأميركية للـLBCI: لن نطبع مع الأسد والعقوبات باقية
6
أمن وقضاء
02:48
نفّذوا عملية سرقة محترفة طالت أثريات ثمينة من داخل منزل في بيت مري
أمن وقضاء
02:48
نفّذوا عملية سرقة محترفة طالت أثريات ثمينة من داخل منزل في بيت مري
7
اخبار البرامج
11:17
"بلا معلميّة"..ماذا تفعلون اذا تريدون التأكد من أن ورقة الـ 100$ اصليّة او مزوّرة؟
اخبار البرامج
11:17
"بلا معلميّة"..ماذا تفعلون اذا تريدون التأكد من أن ورقة الـ 100$ اصليّة او مزوّرة؟
8
صحف اليوم
00:06
سلامة يرفض طلب بري وميقاتي الاستقالة (النهار)
صحف اليوم
00:06
سلامة يرفض طلب بري وميقاتي الاستقالة (النهار)
حمل الآن تطبيق LBCI للهواتف المحمولة
للإطلاع على أخر الأخبار أحدث البرامج اليومية في لبنان والعالم
Google Play
App Store