ميقاتي: نبشّر اللبنانيين بزيادة ساعات الكهرباء في كل منزل بفضل النفط العراقي

ميقاتي: العراق كان دائماً إلى جانبنا وندعو لإنتخاب رئيس في لبنان بأسرع وقت



أكد رئيس الحكومة نجيب ميقاتي أن "العراق كان دائماً اليد المعطاءة للبنان في ظلّ الظروف الصعبة التي يمرّ بها البلد"، شاكراً الدولة العراقية على ما تُقدّمه للبنان بشكلٍ دائم.



وخلال لقاءٍ خاص مع قناة "العراقية" الإخبارية، قال ميقاتي إنه "لولا النفط العراقي، لما كان لدى لبنان ولا دقيقة كهرباء"، مشيراً إلى أن "ذاك النفط هو الذي أدّى إلى إبقاء الكهرباء في المؤسسات العامة وعلى رأسها مرفأ بيروت ومطار رفيق الحريري الدولي"، وقال: "نبشّر اللبنانيين بزيادة ساعات الكهرباء إلى كل لبناني وإلى كل منزل بفضل النفط العراقي، أقدّر أنّ مبادرة الفيول العراقي صدرت من العراق، خصوصاً أننا مررنا بعراقيل لتسديد المبالغ المطلوبة".