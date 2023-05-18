وقفة احتجاجية لاهالي ضحايا المرفأ امام قصر العدل واحراق إطارات

قضية تحقيقات المرفأ عادت الى الواجهة من خلال وقفة احتجاجية نفذها اهالي الضحايا امام قصر العدل.



وقد عمد الاهالي الى احراق الإطارات على مدخل قصر العدل مطالبين بتعيين محقّق عدلي جديد في ملف المرفأ لاستئناف التحقيقات.