بعد تعرضه للخطف.. وقفة تضامنية لاهالي عبد الرزاق مجيد غمراوي

بعد تعرضه للخطف بتاريخ 14 ايار في محلة العيرونية البداوي من قبل اشخاص ملثمين كانوا على متن جيب شيروكي.نفذ اهالي المدعو عبد الرزاق مجيد غمراوي وقفةً تضامنية امام مبنى بلدية البداوي مطالبن الاجهزة الامنية الاسراع في كشف مصير ابنهم.