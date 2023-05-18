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القوات اللبنانية: أصبح لِزامًا استقالة سلامة وتعيين حاكم جديد للمركزي
أخبار لبنان
2023-05-18 | 08:39
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القوات اللبنانية: أصبح لِزامًا استقالة سلامة وتعيين حاكم جديد للمركزي
بيان من القوات بعد اصدار مذكرة دوليّة بحق سلامة
اعتبر حزب القوات اللبنانية أنه أصبح لِزامًا استقالة سلامة وتعيين حاكم جديد للمركزي.
وصدر عن الدائرة الإعلامية فيه، البيان الآتي:
لم يعد بالإمكان انتظار انتهاء ولاية حاكم مصرف لبنان رياض سلامة من أجل تعيين حاكم جديد، إذ بعد صدور مذكرة دوليّة بحقه أصبح لِزامًا استقالته وإقدام الحكومة على تعيين فوري، لأنّه على أثر المذكرة الدولية لن تتعامل معه الهيئات الدولية من الآن فصاعدًا، الأمر الذي يفاقم المأزوميّة الماليّة ويؤدي إلى تعقيدها وتطويرها.
وفي موازاة الأزمة الوطنية المتعلِّقة بتغييب الدولة، فإنّ الوجه المالي للأزمة انزلق إلى مستويات كارثية، ما يستدعي معالجة سريعة لهذا الجانب، ودور حاكم المصرف المركزي مفصلي على هذا المستوى، وبعد التطورات الداخلية والخارجية التي تلاحقت مع الحاكم سلامة، لم يعد من المصلحة اللبنانية والمالية استمراره في موقعه حتى انتهاء ولايته، إنما أصبح لزامًا استقالته فورًا بهدف أن تستعيد الحاكمية مسؤولياتها ودورها بعيدًا من الأعباء التي بات يشكلها بقاء سلامة في موقعه.
نطالب الحكومة، وعلى رغم كونها حكومة تصريف أعمال، أن تلجأ فورًا إلى تعيين حاكم جديد يعيد الثقة اللبنانية والدولية بهذا الموقع، ولكن نحذِّر من تعيينات المحاسيب والأزلام المعروفة، خصوصًا في موقع بهذه الحساسية والأهمية والرهان الكبير على دور الحاكمية في ظلّ الأزمة المالية التي تعصف بالبلد.
أخبار لبنان
القوات
سلامة
استقالة
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