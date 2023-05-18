رئيس نقابة الأفران والمخابز العربية: لتعديل سعر ربطة الخبز

وفد من نقابة الافران عرض مع ابو حيدر وحمود شؤون القطاع.. سرور: لتعديل سعر ربطة الخبز

شدد رئيس نقابة الأفران والمخابز العربية ناصر سرور على الحاجة تعديل سعر ربطة الخبز.



وقال: "تعتمد الأفران على العمالة السورية بشكل اساسي، وسعر ربطة الخبز يخضع للارتفاع والانخفاض وفق سعر صرف الدولار، كما أن الضريبة على القيمة المضافة والدولار الجمركي على سعر صرف صيرفة، وزيادة اجور العمال وتسعير الطحين على الدولار الرسمي 1500 ليرة. نحتاج الى تعديل سعر ربطة الخبز على قاعدة "لا يموت الذيب ولا يفنى الغنم"، كي نؤمن الاستقرار في قطاع المخابز والافران".



اضاف: "طلبت النقابة موعدا من المدير العام للامن العام بالوكالة العميد الياس البيسري لمتابعة ملف العمال السوريين في الأفران، كذلك طلبت موعدا من وزير العمل وعقد لقاء معه لحل كل الامور المتعلقة بعمال الافران".



وكان وفد من نقابة الأفران والمخابز العربية قد زار المدير العام لوزارة الاقتصاد الدكتور محمد أبو حيدر وعرض معه المشاكل التي تعاني منها المخابز والافران.



واشار الوفد الى ان الدكتور ابو حيدر "أبدى تعاونا كبيرا واجرى عدة اتصالات بخصوص المطالب، وتم الإتفاق على متابعتها حتى يبقى الإستقرار سيد الموقف في قطاع المخابز والافران".



كما زار وفد النقابة مدير مكتب الحبوب والشمندر السكري بالوكالة حسن حمود، "شاكرا جهوده في متابعة شؤون المديرية مع النقابة كي لا تحصل أزمة تمس الرغيف ويبقى مؤمنا في كافة الظروف وأصعبها".

