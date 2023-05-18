توجيه انذارات لملاحم في سوق صيدا التجارية للتقيد بقواعد سلامة الغذاء

توجيه انذارات لملاحم في سوق صيدا التجارية..

جال مفتشو مصلحة الاقتصاد في الجنوب في الملاحم ومستودعات اللحوم في سوق صيدا التجارية بمؤازرة جهاز امن الدولة ، وتم خلالها توجيه انذارات بوجوب التقيد بالقواعد العامة لسلامة الغذاء .