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LBCI
LBCI

سلامة: المركزي مستعد لشراء كل العملة المحلية بالسوق

أخبار لبنان
2023-05-18 | 11:03
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سلامة: المركزي مستعد لشراء كل العملة المحلية بالسوق
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سلامة: المركزي مستعد لشراء كل العملة المحلية بالسوق

سلامة: سأحضر أي جلسة تحقيق يتم تبليغي بها حسب الأصول

أكد حاكم مصرف لبنان رياض سلامة أنّ المصرف المركزي سيتدخل ولن يسمح بانفلات سعر الصرف أكثر، مشيرًا الى أنّه مستعد لشراء كل العملة المحلية بالسوق.

وقال في حديث لـ"الحدث": "سأحضر أي جلسة تحقيق يتم تبليغي بها حسب الأصول وطلبنا من القاضية الفرنسية تبلغينا حسب الأصول وهي رفضت". 

وشدّد على أنّه إذا صدر أي حكم بحقك سيتنحى ولن يبقى في منصبه بعد انتهاء ولايته"، قائلاً: "يمكن للودائع أن تعود لأصحابها كما هي بعيدا عن الشعبوية". 


أخبار لبنان

سلامة

المركزي

سعر الصرف

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