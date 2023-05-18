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الشامي لـ"أسوشيتد برس": ليس مقبولًا أن يستمر أي شخص متهم بارتكاب جرائم مالية في ممارسة مهامه

أخبار لبنان
2023-05-18 | 15:57
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الشامي لـ&quot;أسوشيتد برس&quot;: ليس مقبولًا أن يستمر أي شخص متهم بارتكاب جرائم مالية في ممارسة مهامه
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الشامي لـ"أسوشيتد برس": ليس مقبولًا أن يستمر أي شخص متهم بارتكاب جرائم مالية في ممارسة مهامه
اعتبر نائب رئيس مجلس الوزراء سعادة الشامي أن الادعاءات الموجهة ضد حاكم مصرف لبنان رياض سلامة تضع مصداقية الحكومة في خطر وقد تهدد العلاقات المالية للبلاد مع بقية العالم، بما في ذلك مع صندوق النقد الدولي وغيره من المؤسسات المالية العالمية.

وأشار الشامي، في حديث لـ"أسوشيتد برس"، إلى أنه على الرغم من أن سلامة بريء حتى يثبت إدانته، فإنه ليس ممكنًا أو مقبولًا أن يستمر أي شخص يتعرض لاتهامات بارتكاب جرائم مالية مزعومة متعددة في عدة بلدان، في ممارسة مهامه كرئيس للمصرف المركزي. 

ورأى أن الاتهامات الموجهة ضد سلامة "تشكل خطرا على السمعة " و"سوف تكون بالضرورة مشتتة" لمصرف لبنان.

أخبار لبنان

الشامي

مصرف لبنان

رياض سلامة

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