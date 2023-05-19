انخفاض بأسعار المحروقات..

جدول جديد لاسعار المحروقات

انخفض سعر صفيحتي البنزين 95 و98 أوكتان 11000 ليرة لبنانية، وسعر المازوت 3000 ليرة، وانخفض سعر الغاز 28000 ليرة لبنانية.



وأصبحت الأسعار على الشّكل الآتي:



- البنزين 95 أوكتان: 1606000 ليرة لبنانيّة.

- البنزين 98 أوكتان: 1648000 ليرة لبنانيّة.

- المازوت: 1383000 ليرة لبنانيّة.

- الغاز: 861000 ليرة لبنانية.