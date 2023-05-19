العميد نهرا تفقد الوحدات المنتشرة على الحدود مع الجيش الإسرائيلي

العميد نهرا تفقد الوحدات المنتشرة على الحدود مع الجيش الإسرائيلي

جال مدير العمليات في الجيش اللبناني العميد الركن جان نهرا، صباح اليوم على الوحدات المنتشرة على الحدود الجنوبية مع العدو الاسرائيلي، وذلك في اطار تفقده مختلف الوحدات المنتشرة على الاراضي اللبنانية لا سيما الحساسة على المستوى الامني.



وشدد نهرا امام العسكريين في الجنوب على ضرورة التنبه مما يخطط له العدو.



وتأتي هذه الجولات بناء على توجيهات قائد الجيش العماد جوزاف عون الذي يشدد دائما على التزام الضباط والعسكريين بالمناقبية والاحتراف في أداء الواجب لحماية الوطن والحفاظ على الاستقرار الأمني ومنع أي اخلال بالنظام.