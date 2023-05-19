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أكاديمية بشير الجميل تختتم دورتها التاسعة
أخبار لبنان
2023-05-19 | 04:02
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أكاديمية بشير الجميل تختتم دورتها التاسعة
أكاديمية بشير الجميل تختتم دورتها التاسعة
اختتمت "أكاديمية بشير الجميل" دورتها التاسعة المكملة للدورات السابقة، والتي تصب كلها في خانة نقل فكر ونهج بشير وتاريخ المقاومة، كما ودور الأكاديمية في المحافظة على هذا النهج وهذه المسيرة من خلال استقطاب الجيل الجديد وكل من لا يزال يبحث عن جوهر القضية، وعن تاريخ رجالاتها، ونجاحات بشير وفريق عمله التي كان عنوانها المقاومة والاخلاق والمبادئ، لتخلق منهم قادة وقدوة في مجتمعاتهم .
بلغ عدد جلسات الدورة ١١ حلقة، اختتمت كل واحدة منها بالأسئلة والأجوبة التي تظهر مدى اهتمام المشاركين بالمحاضرات، وتنقل هواجسهم المتعلقة بالوضع الحالي، كما الرغبة بالتعرف اكثر وبالتفاصيل على شخصية وتجربة الرئيس بشير وعن فريق العمل الذي واكبه وكيفية تحقيقهم للإنجازات.
وكما جرت العادة، القى الحلقة الأخيرة من الدورة رئيس الأكاديمية المهندس ألفرد الماضي، وقد تميزت بنقاش مفتوح دار بين الطلاب والمحاضر، عن دور الخريجين في الأكاديمية وفي مساعدة لبنان ومجتمعهم، وعن الوضع الإقليمي والجيو-سياسي، والوضع الداخلي في ظل غياب رئيس للجمهورية، والتدهور الحاصل على كافة المستويات، والخطر الداهم والجدي على الوجود.
أخبار لبنان
بشير الجميل
دورتها التاسعة
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