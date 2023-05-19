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ميقاتي يلتقي الرئيس المصري في جدة.. السيسي: نؤكد دعمنا المستمر للبنان
أخبار لبنان
2023-05-19 | 04:19
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ميقاتي يلتقي الرئيس المصري في جدة.. السيسي: نؤكد دعمنا المستمر للبنان
ميقاتي يلتقي الرئيس المصري في جدة..
باشر رئيس حكومة تصريف الأعمال نجيب ميقاتي سلسلة لقاءات واجتماعات في مدينة جدة في المملكة العربية السعودية قبيل انعقاد الدورة العادية الثانية والثلاثين لاجتماع مجلس جامعة الدول العربية على مستوى القمة بعد ظهر اليوم.
وفي هذا الاطار، عقد رئيس الحكومة اجتماعا مع الرئيس المصري عبد الفتاح السيسي صباح اليوم شارك فيه الوفد اللبناني الذي ضم كلا من وزير الخارجية والمغتربين عبدالله بو حبيب، وزير الصناعة جورج بوشيكيان، وزير السياحة وليد نصار، ووزير الزراعة عباس الحاج حسن.
وشارك عن الجانب المصري وزير الخارجية سامح شكري، ورئيس جهاز المخابرات العامة السيد عباس كامل.
وخلال الاجتماع اكد السيسي دعمه المستمر للبنان ولعملية النهوض فيه، معربا عن أمله في انتخاب رئيس جديد للبنان في اسرع وقت.
أما رئيس الحكومة، فعبّر عن تقديره للدعم المستمر الذي يقدمه الرئيس المصري للبنان في كل المجالات، وعن المحبة الكبيرة التي يكنّها للشعب اللبناني، ومسارعته الدائمة الى تقديم كل ما من شأنه مساعدة لبنان على معالجة مشكلاته.
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