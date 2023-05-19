الأخبار
آخر الأخبار
نشرة الأخبار
رياضة
آخر الأخبار
سيدات الملاعب
أخبار لبنان
تقارير نشرة الاخبار
أمن وقضاء
فنّ
امن وقضاء
اخبار البرامج
منوعات
حال الطقس
صحة وتغذية
اقتصاد
خبر عاجل
علوم وتكنولوجيا
اسرار
أخبار دولية
موضة وجمال
عالم الطبخ
خبر كاذب
صحف اليوم
أخبار أخرى
رياضة آخر الأخبار سيدات الملاعب أخبار لبنان تقارير نشرة الاخبار أمن وقضاء فنّ امن وقضاء اخبار البرامج منوعات حال الطقس صحة وتغذية اقتصاد خبر عاجل علوم وتكنولوجيا اسرار أخبار دولية موضة وجمال عالم الطبخ خبر كاذب صحف اليوم
Live
Live Live
Live
البث المباشر
بالفيديو
LBCI LB2
بالصوت
LBCI LB2
Schedule الجدول
Shows البرامج
English
تشاهدون الآن
برنامج صباحي Morning Talk
إشترك
Live
close
الأخبار
LBCI البرامج
نشرة الأخبار
رياضة
آخر الأخبار
أخبار لبنان
الفساد في لبنان
تقارير نشرة الاخبار
أمن وقضاء
فنّ
فيروس كورونا
اخبار البرامج
رأي حر
دعوى القوات ضد بيار الضاهر والـ LBCI
منوعات
حال الطقس
صحة وتغذية
رياضة
اقتصاد
خبر عاجل
مقدمة نشرة الاخبار
علوم وتكنولوجيا
اسرار
أخبار دولية
موضة وجمال
عالم الطبخ
خبر كاذب
صحف اليوم
LBCI البرامج
مسلسلات
برامج حوارية
نشرات الأخبار
منوعات
رياضة
كوميديا
الافلام الوثائقية
التاريخ الذي لم يُروَ
مئوية لبنان
برامج أخرى
سهرات رأس السنة
الأخبار العاجلة آخر الأخبار أبرز الأخبار الأكثر قراءة بالفيديو
من نحن اتصل بنا أعلن معنا وظائف ترددات القنوات
سياسة الخصوصية الشروط والأحكام
LBCI
LBCI

ميقاتي يلتقي الرئيس المصري في جدة.. السيسي: نؤكد دعمنا المستمر للبنان

أخبار لبنان
2023-05-19 | 04:19
مشاهدات عالية
شارك
LBCI
شارك
LBCI
Whatsapp
facebook
Twitter
Messenger
telegram
telegram
print
ميقاتي يلتقي الرئيس المصري في جدة.. السيسي: نؤكد دعمنا المستمر للبنان
Whatsapp
facebook
Twitter
Messenger
telegram
telegram
print
0min
ميقاتي يلتقي الرئيس المصري في جدة.. السيسي: نؤكد دعمنا المستمر للبنان

ميقاتي يلتقي الرئيس المصري في جدة..

باشر رئيس حكومة تصريف الأعمال نجيب ميقاتي سلسلة لقاءات واجتماعات في مدينة جدة في المملكة العربية السعودية قبيل انعقاد الدورة العادية الثانية والثلاثين لاجتماع مجلس جامعة الدول العربية على مستوى القمة بعد ظهر اليوم.

وفي هذا الاطار، عقد رئيس الحكومة اجتماعا مع الرئيس المصري عبد الفتاح السيسي صباح اليوم شارك فيه الوفد اللبناني الذي ضم كلا من وزير الخارجية والمغتربين عبدالله بو حبيب، وزير الصناعة جورج بوشيكيان، وزير السياحة وليد نصار، ووزير الزراعة عباس الحاج حسن.

وشارك عن الجانب المصري وزير الخارجية سامح شكري، ورئيس جهاز المخابرات العامة  السيد عباس كامل.

وخلال الاجتماع اكد السيسي دعمه المستمر للبنان ولعملية النهوض فيه، معربا عن أمله في انتخاب رئيس جديد للبنان في اسرع وقت.

أما رئيس الحكومة،  فعبّر عن تقديره للدعم المستمر الذي يقدمه الرئيس المصري للبنان في كل المجالات، وعن المحبة الكبيرة التي يكنّها للشعب اللبناني، ومسارعته الدائمة الى تقديم كل ما من شأنه مساعدة لبنان على معالجة مشكلاته.
 
 
 

أخبار لبنان

آخر الأخبار

يلتقي

الرئيس

المصري

جدة..

السيسي:

دعمنا

المستمر

للبنان

LBCI التالي
بري يدعو الى جلسة للجان المشتركة الثلاثاء المقبل
مولوي: تسلمنا مذكرة من الإنتربول لتوقيف سلامة
LBCI السابق

مقالات ذات صلة

d-none hideMe
LBCI
آخر الأخبار
03:19

رئيس حكومة تصريف الأعمال نجيب ميقاتي يلتقي الرئيس المصري عبد الفتاح السيسي

LBCI
آخر الأخبار
2023-04-25

وزير خارجية إيران حسين أمير عبد اللهيان يصل إلى بيروت غداً في زيارة رسمية ليومين يلتقي خلالها المسؤولين اللبنانيين وحددت له يوم الخميس ثلاثة مواعيد مع كل من بري وميقاتي ووزير الخارجية

LBCI
آخر الأخبار
2023-03-23

الرئيس بري يلتقي في هذه الاثناء في عين التينة رئيس الحكومة نجيب ميقاتي

LBCI
أخبار لبنان
2023-03-21

ميقاتي يلتقي الرئيس القبرصي في نيقوسيا: الكثير من مجالات التعاون السياحي والخدماتي والانمائي

اخترنا لكم
d-none hideMe
LBCI
أخبار لبنان
05:55

ميقاتي يلتقي السوداني: العراق كان دائمًا اليد الممدودة إلى لبنان (صور)

LBCI
أمن وقضاء
04:54

توقيف شخصين سرقا مصاغًا ذهبيًا ومجوهرات بقيمة ٢٥ ألف دولارٍ أميركيٍ من منزل في زوق مكايل

LBCI
أخبار لبنان
04:32

بري يدعو الى جلسة للجان المشتركة الثلاثاء المقبل

LBCI
أخبار لبنان
04:19

مولوي: تسلمنا مذكرة من الإنتربول لتوقيف سلامة

إشترك لمشاهدة الفيديوهات عبر الانترنت
إشترك
زوارنا يقرأون الآن
d-none hideMe
LBCI
فنّ
04:23

مايا دياب بإطلالة جريئة في مهرجان "كان".. مجوهرات وفستان بفتحة ساق جانبية (صور)

LBCI
أخبار لبنان
04:19

مولوي: تسلمنا مذكرة من الإنتربول لتوقيف سلامة

LBCI
منوعات
2023-05-12

في ذكرى استشهادها... وضع حجر الأساس لمتحف شيرين أبو عاقلة

LBCI
منوعات
2023-05-15

حصيلة صيام مرتبط بجماعة دينية في كينيا تتجاوز 200 وفاة

بالفيديو
d-none hideMe
LBCI
أخبار دولية
03:29

القمة العربية بنسختها الـ32 اليوم في جدة.. فماذا يتضمنّ برنامجها؟

LBCI
تقارير نشرة الاخبار
13:59

المليارات بالشوالات في النافعة... لا أزمة ولا من يحزنون

LBCI
تقارير نشرة الاخبار
13:58

من الشمال إلى الجنوب روايات متنوّعة في متاحف لبنان... والدخول مجانا

LBCI
تقارير نشرة الاخبار
13:54

إنطلاق "مهرجان بيروت الرياضي" بنسخته الأولى قريبا…

LBCI
تقارير نشرة الاخبار
13:49

ارقام صادمة تنشرها مؤسسة سمير قصير

LBCI
أخبار دولية
13:48

الصين تتحدى معسكر الغرب وتستضيف قمة آسيوية سداسية

LBCI
تقارير نشرة الاخبار
13:45

عشاء سنوي لمجموعة العمل الاميركية من اجل لبنان... ماذا في التفاصيل؟

LBCI
أخبار لبنان
13:39

الملف اللبناني بتعقيداته السياسة حاضر في القمة العربية

LBCI
تقارير نشرة الاخبار
13:34

عبد الرزاق الغمرواي ..مخطوفٌ في الشمال ومحرّرٌ في البقاع

الأكثر قراءة
d-none hideMe
24 ساعة
7 أيام
شهر
LBCI
أخبار لبنان
02:13

انخفاض بأسعار المحروقات..

LBCI
امن وقضاء
10:06

تحدّث عن سرقة من حقائبه في مطار بيروت خلال قدومه من كندا ... وهذا ما تبيّن

LBCI
أخبار لبنان
04:19

مولوي: تسلمنا مذكرة من الإنتربول لتوقيف سلامة

LBCI
خبر عاجل
10:24

سلامة لـ الحدث: المصرف المركزي سيتدخّل ولن يسمح بانفلات سعر الصرف أكثر وهو مستعد لشراء كل العملة المحلية بالسوق

LBCI
خبر عاجل
06:05

وزير الداخلية للعربية: على حاكم مصرف لبنان رياض سلامة التنحي فورا

LBCI
خبر عاجل
10:27

سلامة لـ الحدث: إذا صدر أي حكم بحقي سأتنحى ولن أبقى في منصبي بعد انتهاء ولايتي

LBCI
خبر عاجل
10:22

سلامة لـ الحدث: سأحضر أي جلسة تحقيق يتم تبليغي بها حسب الأصول وطلبنا من القاضية الفرنسية تبلغينا حسب الأصول وهي رفضت

LBCI
تقارير نشرة الاخبار
13:59

المليارات بالشوالات في النافعة... لا أزمة ولا من يحزنون

حمل الآن تطبيق LBCI للهواتف المحمولة
للإطلاع على أخر الأخبار أحدث البرامج اليومية في لبنان والعالم
Google Play
App Store
حمل الآن تطبيق LBCI للهواتف المحمولة