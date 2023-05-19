مخزومي بعد لقائه الراعي: لتتفق المعارضة على اسم مرشح ومن ينل 65 صوتا نقدم له التهنئة

مخزومي بعد لقائه الراعي: لتتفق المعارضة على اسم مرشح ومن ينل 65 صوتا نقدم له التهنئة

اعلن رئيس حزب الحوار الوطني النائب فؤاد مخزومي بعد لقائه البطريك الماروني مار بشار بطرس الراعي في أنه بحث "مع الراعي في موضوع الساعة وهو انتخاب رئيس للجمهورية، وان المعارضة تعمل اليوم وتحاول ان تتوحد للسير في هذا الملف، والجميع ينتظر انتخاب رئيس للجمهورية والدستور اللبناني ينص على انه كل 6 سنوات على المجلس النيابي الاجتماع من اجل انتخاب رئيس".



وقال مخزومي من بكركي: "نزلنا 11 مرة الى المجلس، وفي كل مرة كانت هناك مقاطعة للدورة الثانية، وفعليا مر علينا 5 أشهر ونحن خارج المجلس ولم نستطيع انتخاب رئيس. لذلك على الجميع الاتفاق والنزول الى المجلس لانتخاب رئيس في أسرع وقت ممكن. الثنائي الشيعي لديهما مرشح ويجب ان يكون لدينا نحن مرشح ايضا وان ننزل الى المجلس ونبقى موجودين من اجل انتخاب رئيس والذي يحصل فعليا على 65 صوتا نقدم التهنئة له، لان العالم يتوقع منا وفي ظل التسويات الموجودة في المنطقة اليوم ان يكون لدينا رئيس وحكومة ونقوم بتطبيق الاصلاحات التي نعمل عليها مع صندوق النقد الدولي وغيره.



وأضاف: "الناس لم تعد تحتمل والعالم ذاهب باتجاه تسويات في المنطقة، ونحن لا نزال في "مكانك راوح". الامور لا تسير في هذه الطريقة والوضع الاقتصادي لا يزال يتدهور. من هنا طلبنا من سيدنا، ونطلب من كل المعارضة الاتفاق على إسم مرشح واحد وننزل الى المجلس وننتخب رئيسا في أسرع وقت".



كما أعلن انه "وضع البطريرك الراعي في اجواء زياراته الى الخارج، اضافة الى الزيارة المرتقبة الى فرنسا للاجتماع بحوالى 60 نائبا فرنسيا، لان ما يهمنا هو الاصلاح وكيفية العمل مع المجتمع الدولي في المرحلة المقبلة. وفي النتيجة، اذا لم يكن لدينا اصلاح، فلن نستطيع الاتفاق مع صندوق النقد الدولي، وبالتالي لن نستطيع الوصول الى مرحلة فتح لبنان للاستثمارات من أجل دعم الاقتصاد.والتنسيق قائم ونأمل الوصول الى حل في أسرع وقت ممكن".