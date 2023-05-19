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لبنان حاضر في مسودة بيان قمة جدة: لانتخاب رئيس وتشكيل حكومة وكشف ملابسات انفجار المرفأ
أخبار لبنان
2023-05-19 | 07:58
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لبنان حاضر في مسودة بيان قمة جدة: لانتخاب رئيس وتشكيل حكومة وكشف ملابسات انفجار المرفأ
حثّت مسودة بيان قمة الجامعة العربية في جدة، السلطات اللبنانية، على مواصلة جهودها لانتخاب رئيس للجمهورية وتشكيل حكومة حرصا على انتظام عمل المؤسسات الدستورية واجراء اصلاحات اقتصادية هيكلية للخروج من الأزمة الاقتصادية والمالية الخانقة.
وأكدت المسودة التضامن مع لبنان في ظل أزمته، مشددة على حق اللبنانيين في تحرير مزارع شبعا وتلال كفرشوبا والجزء اللبناني من بلدة الغجر وحقه بمقاومة اي اعتداء بالوسائل المشروعة والتفريق بين الارهاب والمقاومة.
كما أكدت على ضرورة الحفاظ على الصيغة اللبنانية التعددية القائمة على المناصفة بين المسلمين والمسيحيين والعيش المشترك، داعمة جهود الدولة اللبنانية بإعادة إعمار مرفأ بيروت والتحقيقات القائمة لكشف ملابسات انفجار مرفأ بيروت ومحاسبة المسؤولين عن حصوله
ورحّبت مسودة قمة جدة بالخطوات المتخذة من لبنان لتسريع البدء في التنقيب عن النفط وحق لبنان في استثمار موارده.
ايضا، اشارت مسودة البيان الختامي لقمة جدة إلى الحرص على اطلاق دور عربي قيادي لحلّ الازمة السورية يعالج تبعات الازمة الانسانية والأمنية والسياسية على سوريا وشعبها ورفض التدخلات الاجنبية في سوريا.
أخبار لبنان
أخبار دولية
قمة جدة
جامعة الدول العربية
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