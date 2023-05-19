رفع بدل الخدمة السريعة للحصول على جواز سفر...

علمت الـ LBCI انه سيتم رفع بدل الخدمة السريعة للحصول على جواز سفر من مليونين و800 ألف ليرة الى 4 ملايين و200 الف ليرة، تضاف على رسم جواز السفر الذي سيبقى سعره كما هو: اي مليوني ليرة لمدة 10 سنوات، ومليون ليرة لمدة 5 سنوات، ما يعني أن رسم جواز السفر لن يرتفع، إنما رفع السعر سيشمل فقط بدل الخدمة السريعة، وهذه خدمة إختيارية.