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رفع بدل الخدمة السريعة للحصول على جواز سفر...
أخبار لبنان
2023-05-19 | 12:37
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رفع بدل الخدمة السريعة للحصول على جواز سفر...
علمت الـ LBCI انه سيتم رفع بدل الخدمة السريعة للحصول على جواز سفر من مليونين و800 ألف ليرة الى 4 ملايين و200 الف ليرة، تضاف على رسم جواز السفر الذي سيبقى سعره كما هو: اي مليوني ليرة لمدة 10 سنوات، ومليون ليرة لمدة 5 سنوات، ما يعني أن رسم جواز السفر لن يرتفع، إنما رفع السعر سيشمل فقط بدل الخدمة السريعة، وهذه خدمة إختيارية.
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