باطرفي للـLBCI: لا نستطيع التدخل بشكل مباشر في لبنان وعلى اهله حل مشاكلهم..فالسعودية ليست ناخبًا في لبنان

اعتبر الأكاديمي والمحلّل السياسي السعودي خالد باطرفي ان "على المملكة العربية السعودية متابعة القمّة العربية حتى موعد القمة المقبل، وتكون مسؤوليتها متابعة قرارات القمّة وتنفيذها والتنسيق مع كافة الدول العربية التي وقّعت على "اعلان جدة"، ومن ضمنها موضوع عودة سوريا وشروط هذه العودة، الملف السوداني الملتهب، الملف اليمني والليبي وملفات اخرى تحتاج الى متابعة مستمرّة ويومية، والسعودية ستعمل مع اشقائها للقيام بهذا الدور."



وقال في حديث لبرنامج "نهاركم سعيد" عبر الـLBCI "السعودية بالمصالحة التي قامت بها مع ايران استطاعت ان تُوصل رسالة للغرب أننا "لن نكون طرف نزاع او صراع بينكم وبين أي من الدول" ونحن نستعيد زمام المبادرة من اجل صفر مشاكل ونتعاون مع اشقائنا، كما حدث في اليمن وسوريا وكما يحدث اليوم في جدّة ".



ولفت الى ان " لبنان يحمل عبء وجود 2 ميلون لاجئ على أراضيه، وهي نسبة كبيرة يحملها هذا البلد الصغير".



وعن غياب لبنان عن كلمات الزعماء العرب في قمّة جدّة، قال باطرفي" لا نستطيع ان نتدخل بشكل مباشر بلبنان، وعلى اهله حل مشاكلهم، فالسعودية ليست ناخبًا في لبنان، ولينتخب البرلمان رئيسًا للبلاد، وليقوم بالاصلاحات الاقتصادية والمالية اللازمة، واذا هم لم يقوموا بذلك فكيف يتوقعون بأن تاتي أية دولة وتقوم بذلك؟".