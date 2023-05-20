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قبلان: ما انتهت إليه القمة العربية بجدة يصبّ بالطريق الصحيح للعرب

أخبار لبنان
2023-05-20 | 07:08
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قبلان: ما انتهت إليه القمة العربية بجدة يصبّ بالطريق الصحيح للعرب
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قبلان: ما انتهت إليه القمة العربية بجدة يصبّ بالطريق الصحيح للعرب

قبلان: ما نريده زعامات لبنانية تصنع التاريخ لا منتحلي صفة

رأى المفتي الجعفري الممتاز الشيخ أحمد قبلان في بيان، أن "ما انتهت إليه القمة العربية بجدة يصبّ بالطريق الصحيح للعرب، والضغط السعودي باتجاه لَمّ شمل العرب بغاية الإنجاز".

وقال: "ما نتمنّاه للدول العربية قوة حضور وشراكة وأخوة وصلح مع تاريخها وواقعها وأمجاد تراثها، والمطلوب تطويب لبنان كأولوية، والتعويل على الداخل اللبناني يجب أن لا يمرّ بواشنطن، والتسوية الرئاسية كرة نار يجب إطفاؤها". 

وأضاف: "المطلوب من القوى اللبنانية أن تتصالح مع اللحظة الحرجة لوضع لبنان لتلاقي خلاصات القمة العربية بعيداً عن الأوهام الشخصية الخارقة، والمختبر الوطني يمر بمجلس النواب، وما نريده زعامات لبنانية تصنع التاريخ لا منتحلي صفة".

أخبار لبنان

أحمد قبلان

القمة العربية

جدة

لبنان

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