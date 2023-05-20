السعودي: يمنع حصول أي نشاط أو تحرك على شاطىء صيدا إلا بعد الحصول على ترخيص وإذن رسمي مسبق من البلدية

أعلن رئيس بلدية صيدا المهندس محمد السعودي في بيان، أنه "في ظل ما يتم تداوله عن دعوة غدا الأحد لمؤتمر صحافي على شاطىء المسبح الشعبي، وما قابله من دعوات لتجمعات مضادة أيضا، يهمنا أن نشير إلى أن البلدية لم تفتتح بعد فعاليات المسبح الشعبي على الشاطىء، وبالتالي فإنه يمنع حصول أي نشاط أو تحرك إلا بعد الحصول على ترخيص وإذن رسمي مسبق من البلدية، وذلك حرصا على سلامة الجميع وعلى مدينتا الحبيبة وأهلها الكرام".



وقال: "سيتم إحاطة محافظ الجنوب منصور ضو وقيادة القوى الأمنية والعسكرية في المنطقة بمضمون هذا القرار".