المفتي إمام التقى سفيرة فرنسا

إستقبل مفتي طرابلس والشمال الشيخ محمد إمام سفيرة فرنسا آن غريو على رأس وفد من السفارة الفرنسية، في حضور رئيس دائرة اوقاف طرابلس الشيخ بسام بستاني، عضو المجلس الإداري في الأوقاف غزوان غزاوي.



واستهلت سفيرة فرنسا اللقاء بتقديم التهاني للمفتي إمام لإنتخابه مفتيا.



وتمت مناقشة للحالة العامة في طرابلس والشمال والأوضاع الاقتصادية.