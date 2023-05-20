بو صعب بعد لقائه الثاني مع جعجع: إيجابي وهناك ثالث يحدد لاحقًا

بو صعب بعد لقائه الثاني مع جعجع: إيجابي وهناك ثالث يحدد لاحقًا



عرض رئيس حزب "القوات اللبنانية" سمير جعجع مع نائب رئيس مجلس النواب الياس بو صعب في معراب مستجدات الملف الرئاسي، في حضور عضو تكتل "الجمهورية القوية" النائب ملحم الرياشي.



ووصف بو صعب اللقاء الثاني مع جعجع بالإيجابي، موضحًا أنه يأتي في إطار الجولة التي يقوم بها على القيادات السياسية وهدفها مد الجسور، التفاهم والحوار.



وقال: "اليوم تقدمنا خطوة عن المرحلة السابقة، من خلال أسس متفق عليها، ولم يعد من عقبات أمام الخطوة الثانية المتفق عليها مع الجهات السياسية".



وأضاف: "سبق واجتمعت مع رئيس مجلس النواب نبيه بري قبل يومين من زيارتي لمعراب اليوم، ونأمل إستكمالها في الأيام المقبلة. لا أريد الدخول في التفاصيل، ولو أن الإيجابية موجودة لكن لا يملك أحد الحل السحري لجهة إنتخاب رئيس جديد للبلاد، إلا أن الإيجابي في الموضوع هو البدء بالتحاور مع بعضنا البعض في المعطيات المتواجدة وقول ما هو الممكن وغير الممكن."



وكشف عن لقاء ثالث يحدد موعده في وقت لاحق.



ولفت بو صعب إلى أن "مد الجسور يشمل كل الفرقاء السياسيين مع كل الكتل السياسية والنيابية، مشددًا على أنه ليس في وارد ترشيح أو تسويق أي إسم لرئاسة الجمهورية."



وقال: "أعتقد أن ثمة زملاء يعملون على توحيد الجهد وإختيار إسم معين، بينما أنا أعمل على الخطة البديلة أي في حال لم تتوحد الأطراف على سم مرشح، فهل نستسلم؟"



وأشار إلى أننا "نفكر معًا بحيث ارتكز الحوار مع الرئيس بري والقوات ورئيس التيار الوطني الحر جبران باسيل ورئيس تيار المردة سليمان فرنجية وحزب الله والكتائب والتغييريين وميشال معوض وكل الأطراف السياسية حول خريطة الطريق التي من الواجب السير بها، و"يلي بدو يطلع الدرج لازم يطلعو درجة درجة"."



وأكد أننا "نبحث في الخطوات السابقة لمرحلة تداول الأسماء، وبالتالي لم أطرح أي إسم".



وردًا على سؤال، ذكر بأن "الرئيس بري دعا إلى 11 جلسة، ولو أمن أي فريق وصول مرشحه لكان دعا إلى جلسات أخرى، لكن باتت الجلسات فولكلورية، وعند أي طرح جدي، من المؤكد أن رئيس مجلس النواب سيدعو إلى جلسة إنتخاب جديدة".



