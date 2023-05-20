تدابير سير على الطريق المؤدي من مخرج نفق سليم سلام باتجاه جسر فؤاد شهاب..

تدابير سير اعتبارا من صباح يوم غد وحتى صباح يوم الاثنين على الطريق المؤدي من مخرج نفق سليم سلام باتجاه جسر فؤاد شهاب بسبب أعمال صيانة



أعلنت قوى الامن الداخلي أن قسم الأشغال في بلدية بيروت سيقوم اعتبارًا من صباح يوم الأحد 21/05/2023 ولغاية صباح الاثنين 22/05/2023 بأعمال استبدال مصفاة مياه على الطريق المؤدّي من مخرج نفق سليم سلام باتجاه جسر فؤاد شهاب.



وأشارت في بيان الى أنّ هذه الأعمال ستؤدّي إلى إقفال الطريق في المحلّة طيلة الفترة المذكورة أعلاه.



وقالت: "لذلك يرجى من المواطنين أخذ العلم، والتقيّد بتوجيهات عناصر قوى الأمن الداخلي وإرشاداتهم، وبلافتات السير التوجيهية".