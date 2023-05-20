البحرين تقرر إستئناف التمثيل الدبلوماسي على مستوى السفراء مع الجمهورية اللبنانية

البحرين تقرر إستئناف التمثيل الدبلوماسي على مستوى السفراء مع الجمهورية اللبنانية



أعلنت وزارة الخارجية أنه تنفيذًا لتوجيهات القيادة الحكيمة، قررت مملكة البحرين إستئناف التمثيل الدبلوماسي على مستوى السفراء مع الجمهورية اللبنانية، تعزيزًا للعلاقات الأخوية بين البلدين والشعبين الشقيقين والإحترام المتبادل، ووفقًا لمبادىء ميثاق جامعة الدول العربية وأحكام إتفاقية فيينا للعلاقات الدبلوماسية لعام 1961م.