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اشكال بين تظاهرتين على شاطئ صيدا... بين مع وضد اللباس البحري!

اشكال بين تظاهرتين على شاطئ صيدا... بين مع وضد اللباس البحري!

وقع اشكال على شاطئ صيدا الشعبي بين تظاهرتين احداها تطالب بحرية اللباس البحري واخرى تطالب بفرض اللباس المحتشم على الشاطئ.



وفصلت بينهما القوى الامنية اثر التدافع الذي حصل.