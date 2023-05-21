الأخبار
آخر الأخبار
نشرة الأخبار
رياضة
آخر الأخبار
سيدات الملاعب
أخبار لبنان
تقارير نشرة الاخبار
أمن وقضاء
فنّ
امن وقضاء
اخبار البرامج
منوعات
حال الطقس
صحة وتغذية
اقتصاد
خبر عاجل
علوم وتكنولوجيا
اسرار
أخبار دولية
موضة وجمال
عالم الطبخ
خبر كاذب
صحف اليوم
أخبار أخرى
رياضة آخر الأخبار سيدات الملاعب أخبار لبنان تقارير نشرة الاخبار أمن وقضاء فنّ امن وقضاء اخبار البرامج منوعات حال الطقس صحة وتغذية اقتصاد خبر عاجل علوم وتكنولوجيا اسرار أخبار دولية موضة وجمال عالم الطبخ خبر كاذب صحف اليوم
Live
Live Live
Live
البث المباشر
بالفيديو
LBCI LB2
بالصوت
LBCI LB2
Schedule الجدول
Shows البرامج
English
تشاهدون الآن
المسرح
إشترك
Live
close
الأخبار
LBCI البرامج
نشرة الأخبار
رياضة
آخر الأخبار
أخبار لبنان
الفساد في لبنان
تقارير نشرة الاخبار
أمن وقضاء
فنّ
فيروس كورونا
اخبار البرامج
رأي حر
دعوى القوات ضد بيار الضاهر والـ LBCI
منوعات
حال الطقس
صحة وتغذية
رياضة
اقتصاد
خبر عاجل
مقدمة نشرة الاخبار
علوم وتكنولوجيا
اسرار
أخبار دولية
موضة وجمال
عالم الطبخ
خبر كاذب
صحف اليوم
LBCI البرامج
مسلسلات
برامج حوارية
نشرات الأخبار
منوعات
رياضة
كوميديا
الافلام الوثائقية
التاريخ الذي لم يُروَ
مئوية لبنان
برامج أخرى
سهرات رأس السنة
الأخبار العاجلة آخر الأخبار أبرز الأخبار الأكثر قراءة بالفيديو
من نحن اتصل بنا أعلن معنا وظائف ترددات القنوات
سياسة الخصوصية الشروط والأحكام
LBCI
LBCI

اشكال بين تظاهرتين على شاطئ صيدا... بين مع وضد اللباس البحري!

أخبار لبنان
2023-05-21 | 04:27
مشاهدات عالية
شارك
LBCI
شارك
LBCI
Whatsapp
facebook
Twitter
Messenger
telegram
telegram
print
اشكال بين تظاهرتين على شاطئ صيدا... بين مع وضد اللباس البحري!
Whatsapp
facebook
Twitter
Messenger
telegram
telegram
print
Whatsapp
facebook
Twitter
Messenger
telegram
telegram
print
0min
اشكال بين تظاهرتين على شاطئ صيدا... بين مع وضد اللباس البحري!

اشكال بين تظاهرتين على شاطئ صيدا... بين مع وضد اللباس البحري!

وقع اشكال على شاطئ صيدا الشعبي بين تظاهرتين احداها تطالب بحرية اللباس البحري واخرى تطالب بفرض اللباس المحتشم على الشاطئ.

وفصلت بينهما القوى الامنية اثر التدافع الذي حصل. 

أخبار لبنان

آخر الأخبار

أمن وقضاء

تظاهرتين

صيدا...

اللباس

البحري!

LBCI التالي
الراعي عن المسؤولين: من أين يأتيهم "إعتراض الضمير" الذي أسكتته مصالحهم؟
الحرارة ترتفع الاثنين... كتل هوائية حارة
LBCI السابق

آخر الأخبار

d-none hideMe
LBCI
أخبار دولية
07:10

بايدن: زيلينسكي قدم تأكيدًا قاطعًا بأن مقاتلات إف-16 لن تهاجم الأراضي الروسية

LBCI
أخبار دولية
07:07

بايدن يدرس إستخدام آلية دستورية لتجنب تخلف واشنطن عن السداد

LBCI
أخبار دولية
07:03

زيلينسكي: القوات الروسية داخل باخموت لكن المدينة "ليست محتلة"

LBCI
أخبار دولية
06:48

المستشار الألماني يصل إلى كوريا الجنوبية لإجراء محادثات

اخترنا لكم
d-none hideMe
LBCI
أخبار لبنان
06:41

عوده: الشعب ثار ورفض تصرفات المسؤولين لكنه عاد وانتخب من كان سبب نكباته فأوقع نفسه في هوة أعمق

LBCI
امن وقضاء
06:36

الجيش: توقيف مطلوب لارتكابه جرائم عدة منها ترؤس عصابة مسلحة لسرقة الدراجات النارية في الليلكي

LBCI
أمن وقضاء
05:58

يروّجان المخدّرات على متن درّاجة آلية.. وشعبة المعلومات توقفهما بالجرم المشهود في حيّ السّلّم

LBCI
أخبار لبنان
04:47

مارك ضو : اللبنانيون يحقّ لهم ارتياد الاماكن العامة بالطريقة التي يجدونها مناسبة

إشترك لمشاهدة الفيديوهات عبر الانترنت
إشترك
زوارنا يقرأون الآن
d-none hideMe
LBCI
تقارير نشرة الاخبار
13:33

ما هو مرض السيلياك؟ وهل من منتجات Gluten Free مزورة؟

LBCI
أخبار لبنان
07:41

شقير يطلق تجمع "كلنا لبيروت" في حفل وطني جامع...

LBCI
أخبار دولية
2023-05-07

فرار 23 ألف شخص بعد اشتباكات عرقية في شمال شرق الهند

LBCI
تقارير نشرة الاخبار
2023-05-14

اللبنانية ماريلين نعمان تقترب في The voice France من النهائيات

بالفيديو
d-none hideMe
LBCI
أخبار لبنان
04:27

اشكال بين تظاهرتين على شاطئ صيدا... بين مع وضد اللباس البحري!

LBCI
تقارير نشرة الاخبار
14:18

في الـNBA: ميامي يواصل تحقيق المفاجآت في المراحل النهائية

LBCI
تقارير نشرة الاخبار
14:11

معرض تشكيلي في بيروت تعكس لوحاته التعابير الإنسانية بأبسط تفاصيلها

LBCI
تقارير نشرة الاخبار
14:10

السعودية حاضرة في مهرجان كان ترويجًا لصناعة السينما السعودية

LBCI
أخبار دولية
13:59

واشنطن تستضيف للمرة الأولى مهرجانًا تنظمه السفارة اللبنانية والمؤسسة المارونية للإنتشار

LBCI
تقارير نشرة الاخبار
13:50

لا تخافوا الكلاب الشاردة... حملة تدريب لمساعدتكم

LBCI
تقارير نشرة الاخبار
13:46

الدراجات النارية تجتاح الطرقات... فماذا عن الخطوات الوقائية التي يجب أن يلجأ إليها سائقها؟

LBCI
تقارير نشرة الاخبار
13:37

كميات من الأدوية غير المسجلة في لبنان تجتاح السوق المحلية: "مش كل دواء دواء"

LBCI
تقارير نشرة الاخبار
13:33

ما هو مرض السيلياك؟ وهل من منتجات Gluten Free مزورة؟

الأكثر قراءة
d-none hideMe
24 ساعة
7 أيام
شهر
LBCI
خبر عاجل
10:53

إعلان من هيئة إدارة السير-مصلحة تسجيل السيارات عن تسجيل السيارات المستوردة

LBCI
منوعات
01:33

فادي الخطيب يُطمئن محبّيه من المستشفى... "عمليّة صعبة تمّت بنجاح"

LBCI
أمن وقضاء
12:38

الجيش: توقيف أحد أبرز قادة تنظيم القاعدة ومؤسسي خلاياه في لبنان في دير عمار

LBCI
خبر عاجل
04:25

وزير السياحة وليد نصار للـLBCI: استنكر ما يحصل على شاطئ صيدا ويجب احترام الثقافات والحريّات ونطمح للوصول الى دولة مدنية والشاطئ ملك عام وسأقوم باتصالات مع الوزراء للوصول الى حلّ

LBCI
فنّ
02:02

بأجواء مميّزة...نادين نسيب نجيم تحتفل بالمناولة الأولى لابنها جيوفاني بحضور خطيبها (فيديو)

LBCI
خبر عاجل
13:41

البحرين تقرر إستئناف التمثيل الدبلوماسي على مستوى السفراء مع لبنان

LBCI
صحف اليوم
00:05

مصادر لـ "الأنباء الكويتية": عرض فرنسي لباسيل... "يختار حاكم مصرف لبنان لقاء السير في فرنجية"

LBCI
أخبار لبنان
04:27

اشكال بين تظاهرتين على شاطئ صيدا... بين مع وضد اللباس البحري!

حمل الآن تطبيق LBCI للهواتف المحمولة
للإطلاع على أخر الأخبار أحدث البرامج اليومية في لبنان والعالم
Google Play
App Store
حمل الآن تطبيق LBCI للهواتف المحمولة
We use
cookies
We use cookies to make
your experience on this
website better.
Accept
Learn More