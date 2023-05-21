وزير السياحة للـLBCI: استنكر ما يحصل على شاطئ صيدا..وسأقوم باتصالات مع الوزراء من اجل الوصول الى حلّ

استنكر وزير السياحة وليد نصار ما يحصل على شاطئ صيدا الشعبي، بعد التدافع الذي حصل صباح اليوم بين تظاهرتين احداها تطالب بحرية اللباس البحري واخرى تطالب بفرض اللباس المحتشم على الشاطئ، وقال "يجب احترام الثقافات والحريّات، ونطمح للوصول الى دولة مدنية، والشاطئ ملك عام وسأقوم باتصالات مع الوزراء من اجل الوصول الى حلّ وأناشد أهالي صيدا للتمثُّل بالافضل".



واضاف في حديث لبرنامج "نهاركم سعيد" عبر شاشة الـLBCI "النزول الى الشاطئ هو حقّ، والسيّدات لم ينزلن عاريات، وصيدا مدينة عريقة ومعروفة بحضارتها وتنوّعها".