مارك ضو : اللبنانيون يحقّ لهم ارتياد الاماكن العامة بالطريقة التي يجدونها مناسبة

مارك ضو : اللبنانيون يحقّ لهم ارتياد الاماكن العامة بالطريقة التي يجدونها مناسبة

اعلن النائب مارك ضو من صيدا تأييده المبدأ الدستوري الذي ينصّ على ان الاماكن العامّة وحرية التعبير وحرية المعتقد حق لكل الناس.



وقال اثر الاشكال على شاطئ صيدا بسبب اللباس البحري: "المواطنون اللبنانيون يحقّ لهم ارتياد الاماكن العامة بالطريقة التي يجدونها مناسبة".