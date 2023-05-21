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العلاقات الإعلامية في حزب الله تنظم جولة على احد المعسكرات وعلى معلم مليتا

العلاقات الإعلامية في حزب الله تنظم جولة على احد المعسكرات وعلى معلم مليتا

في الجنوب، نظمت العلاقات الإعلامية في حزب الله جولةً على احد المعسكرات، وعلى معلم مليتا، وذلك لمناسبة عيد المقاومة والتحرير.



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