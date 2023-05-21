بيرم يحصل في القاهرة على دعم منظمة العمل العربية لدورات التحول الرقمي في لبنان

بحث وزير العمل في حكومة تصريف الاعمال مصطفى بيرم والوفد المرافق له مع المدير العام لمنظمة العمل العربية علي فايز المطيري ومستشاريه، في أوضاع العمل العربية وأنه سيتميز هذا العام بمشاركة وزير العمل السوري في إطار لم الشمل العربي.



وقدم بيرم دراسة متكاملة عن دورات التدريب المهني المعجل ذات المستوى الرفيع والمتخصص في ما يرتبط بالذكاء الاصطناعي والتحول الرقمي لأصحاب الاختصاص من الشباب اللبناني المزمع تنفيذها في لبنان حيث وافق المطيري مباشرة على تبني ورعاية هذه الدورات وحضوره الشخصي الى لبنان. هذا وسيلقي بيرم كلمة لبنان في افتتاح مؤتمر العمل العربي بدورته الـ49.