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في واشنطن... لبنانيون ينقلون صورة لبنان من خلال تنظيم مهرجان سيصبح حدثًا سنويًا

في واشنطن... لبنانيون ينقلون صورة لبنان من خلال تنظيم مهرجان سيصبح حدثًا سنويًا