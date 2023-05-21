نصار لـ"الأحد مع ماريو": سيتم فتح مكتب للوزارة في مركز منظمة السياحة العربية في جدة

نصار لـ"الأحد مع ماريو": سيتم فتح مكتب للوزارة في مركز منظمة السياحة العربية في جدة



اعتبر وزير السياحة في حكومة تصريف الأعمال وليد نصار أن "ما أعلنته البحرين أهمّ خطوة إيجابية حصلت تجاه لبنان والقمة العربية كانت محطة جديدة وبن سلمان قال بصريح العبارة إنه سيقوم بجهده لخلق أوروبا الشرق الاوسط".



وفي حديث لبرنامج لـ"الأحد مع ماريو" عبر الـLBCI كشف أن "هناك لقاءات غير معلنة حصلت على هامش القمة العربية تصبّ في مصلحة لبنان والرئيس نجيب ميقاتي التقى الرئيس السوري بشار الأسد على هامش القمة والتقى ولي العهد السعودي محمد بن سلمان".



وقال: "اعتقادي الشخصي ان البيان الختامي وإعلان جدّة كانا حسب توقعاتي وكان هناك تشديد على اننا يجب ان نساعد بعضنا كلبنانيين ونبادر لانتخاب رئيس وتشكيل حكومة اصلاحية".



ورأى أن "على لبنان ان يكون حاضرا لتعبيد الطريق من لبنان الى جامعة الدول العربية وخصوصا الى سوريا التي هي جغرافيا طريق تواصلنا مع جامعة الدول العربية".



وكشف وزير السياحة أنه "سيتم فتح مكتب لوزارة السياحة اللبنانية في مركز منظمة السياحة العربية في جدة"، وقال "اتخذنا قرارا في المنظمة العربية للسياحة لافتتاح مكتب لها في بيروت".



وحول ما حصل في صيدا، رأى نصار أن "ما حصل حدث محصور ووزير الداخلية اتخذ إجراءات لازمة واطلب من رئيس بلدية صيدا التراجع عن القرار الذي اتخذه لأنه غير قانوني وهو لا يمكنه ان يتخذ قرارا بشاطئ عمومي تمتلكه الدولة".



واعتبر أن "عودة النازحين موضوع لا يحلّ الا بالتنسيق مع الدولة السورية". وقال: "النازحون في لبنان يعيشون في خيم لا في منازل ولا يجب ان ننتظر إعادة الاعمار لنطالب بعودة النازحين".



وأكد أنه يؤمن بالقضاء في ملف حاكم مصرف لبنان وعلى القضاء ان يبتّ بموضوعه".