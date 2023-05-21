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باسيل من باريس: التيارِ يرفض أي رئيسٍ من منظومة الفساد.. ومبدأ اللّاعقاب انتهى

باسيل من باريس: التيارِ يرفض أي رئيسٍ من منظومة الفساد.. ومبدأ اللّاعقاب انتهى



جدد رئيسُ التيارِ الوطني الحرّ جبران باسيل رفضَ التيارِ لأيِّ رئيسٍ من منظومةِ الفساد.



وقال باسيل من باريس إن "مبدأ اللّاعقاب انتهى"، مشيراً الى أن كرَّ سُبحة الإعترافات أمام القضاء الأوروبي، ستصل الى إداناتٍ ستُسقط رؤوساً كبيرة.